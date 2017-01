Masse volumique

Pour toute substance homogène, le rapport de la masse m correspondant à un volume V de cette substance est indépendante de la quantité choisie : c'est une caractéristique du matériau appelée masse volumique:

Mais le volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.) d'une masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la...) donnée (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.) dépend de la température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est...) et, particulièrement pour les gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni...), de la pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.). La masse volumique (Pour toute substance homogène, le rapport de la masse m correspondant à un volume V de cette substance est indépendante de la quantité choisie : c'est une caractéristique du matériau appelée masse volumique: ) dépend donc des conditions de température et de pression.

Pour des conditions de température et de pression données, le coefficient (En mathématiques un coefficient est un facteur multiplicatif qui dépend d'un certain objet, comme une variable (par exemple, les coefficients d'un...) de proportionnalité (On dit que deux mesures sont proportionnelles quand on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par une constante appelée coefficient de proportionnalité.) m / V est une caractéristique du matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de...).

Unités de mesure

L'unité de mesure (En physique et en métrologie, les unités sont des étalons pour la mesure de grandeurs physiques qui ont besoin de définitions précises pour être utiles.) de la masse volumique est le kilogramme (Le kilogramme (symbole kg) est l’unité de masse du Système international d'unités (SI).) par mètre (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international (SI). Il est défini, depuis 1983, comme la distance parcourue...) cube (En géométrie euclidienne, un cube est un prisme dont toutes les faces sont carrées. Les cubes figurent parmi les solides les plus remarquables de l'espace. C'est un des cinq solides de Platon, le seul...) (kg.m-3 ou kg/m3). C'est une unité dérivée (La dérivée d'une fonction est le moyen de déterminer combien cette fonction varie quand la quantité dont elle dépend, son argument, change. Plus précisément, une...) du système international.

La masse volumique est parfois exprimée en g/cm3, kg/dm3, t/m3.

Remarques :

Dans ces unités, la valeur numérique est la même : 1 g/cm3 = 1 kg/dm3 = 1 t/m3.

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de...) Masse volumique et

La densité d'un matériau est, pour les solides et les liquides, le rapport de la masse volumique de ce matériau à celle de l'eau. Pour les gaz, la densité est calculée en rapport avec la masse volumique de l'air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser...). Dans les deux cas, la densité est donc un nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».) sans dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien...) (donc sans unité).

Remarques :

Le terme densité est souvent employé incorrectement à la place de l'expression masse volumique. Ceci provient de ce que, pour les solides et les liquides, la valeur numérique est la même. On utilise également l'expression "densité relative" pour désigner le rapport de deux masses volumiques de matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Tables des masses volumiques de diverses substances

Sauf indications contraires, les masses volumiques sont données pour des corps à la température de 20 °C, sous la pression atmosphérique (La pression atmosphérique est la pression de l'air en un point quelconque d'une atmosphère.) normale.

Roches, minéraux corps usuels masse volumique

kg/m3 ardoise (L'ardoise est une roche métamorphique qui s'est formée dans de fortes conditions de pression et de température. Elle appartient à la famille des...) 2 700 - 2 800 amiante (L’amiante (nom masculin) est un terme désignant des minéraux à texture fibreuse utilisés dans l’industrie. Ce sont des silicates...) 2 500 argile (L'argile (nom féminin) est une roche sédimentaire, composée pour une large part de minéraux spécifiques, silicates en général d'aluminium plus ou moins...) 1 700 béton (Le béton est un matériau de construction composite fabriqué à partir de granulats naturels (sable, gravillons) ou artificiels (granulats...) 2 300 (armé 2 400) calcaire 2 600 - 2 700 craie 1 250 granite 2 600 - 2 700 Grès 2 600 kaolin 2 260 marbre (Le marbre est une roche métamorphique dérivée du calcaire, existant dans une grande diversité de coloris, pouvant présenter des veines, ou marbrures...) 2 650 - 2 750 quartz 2 650 pierre ponce 910 porcelaine 2 500 sable (Le sable, ou arène, est une roche sédimentaire meuble, constituée de petites particules provenant de la désagrégation d'autres roches dont la dimension est...) 1 600 terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre...) 1 250 verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus souvent, le verre est constitué d’oxyde de silicium (silice SiO2) et...) 2 530

Métaux et alliages masse volumique

kg/m3 acier (L’acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction métallique (voir aussi l’article sur la théorie du soudage de l’acier) et...) 7 850 acier rapide HSS 8 400 - 9 000 fonte 6 800 - 7 400 aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un élément important sur la Terre avec 1,5 % de la masse totale.) 2 700 argent (L’argent ou argent métal est un élément chimique de symbole Ag — du latin Argentum — et de numéro atomique 47.) 10 500 bronze (Le bronze est le nom générique des alliages de cuivre et d'étain. Le terme airain désigne aussi le bronze, mais est plutôt employé en poésie et dans les textes littéraires, ainsi qu'en...) 8 400 - 9 200 carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.) 3 508 carbone (graphite) 2 250 constantan 8 910 cuivre (Le cuivre est un élément chimique de symbole Cu et de numéro atomique 29. Le cuivre pur est plutôt mou, malléable, et présente sur ses surfaces fraîches une teinte...) 8 920 Duralumin 2 900 fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le métal de transition et le matériau ferromagnétique le plus courant dans la vie quotidienne,...) 7 860 iridium 22 640 laiton 7 300 - 8 400 lithium (Le lithium est un élément chimique, de symbole Li et de numéro atomique 3.) 530 magnésium 1 750 mercure 13 545,88 molybdène 10 200 nickel (Le nickel est un élément chimique, de symbole Ni et de numéro atomique 28.) 8 900 or 19 300 osmium 22 610 palladium 12 000 platine (Le platine est un élément chimique de symbole Pt et de numéro atomique 78.) 21 450 plomb (Le plomb est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Pb et de numéro atomique 82. Le mot et le symbole viennent du latin plumbum.) 11 350 potassium 850 tantale 16 600 titane (Le titane est un élément chimique métallique de symbole Ti et de numéro atomique 22.) 4 500 tungstène (Le tungstène est un élément chimique du tableau périodique de symbole W (de l'allemand Wolfram) et de numéro atomique 74.) 19 300 uranium (L'uranium est un élément chimique de symbole U et de numéro atomique 92. C'est un élément naturel assez fréquent :...) 18 700 vanadium 6 100 zinc (Le zinc (prononciation /zɛ̃k/ ou /zɛ̃ɡ/) est un élément chimique, de symbole Zn et de numéro atomique 30.) 7 150

Liquides masse volumique

kg/m3 acétone (L’acétone en chimie, (aussi connue sous les noms de diméthylcétone, 2-propanone, propan-2-one et béta-cétopropane ou simplement propanone), de formule chimique CH3COCH3 est...) 790 acide (Un acide est un composé chimique généralement défini par ses réactions avec un autre type de composé chimique complémentaire, les bases.) 1 049 azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote...) 810 brome à 0°C 3 087 eau 1 000 eau de mer (L'eau de mer est l'eau salée des mers et des océans de la Terre.) 1 030 essence 750 éthanol 789 éther 710 gasoil 850 glycérine 1 260 hélium (L'hélium est un gaz noble ou gaz rare, pratiquement inerte. De numéro atomique 2, il ouvre la série des gaz nobles dans le tableau périodique des éléments. Son point...) 150 huile (L'huile est un terme générique désignant des matières grasses qui sont à l'état liquide à température ambiante et...) 920 hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.) 70 lait 1 030 oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.) 1 140

Bois masse volumique

kg/m3 acajou (L'acajou est un nom qui désigne un ensemble d'arbres tropicaux de la famille des Méliacées, dont la caractéristique principale est d'avoir un bois de couleur rose...) 700 buis 910 - 1 320 cèdre (Le cèdre est un genre de conifère de la famille des pinacées, originaire du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et de l'Himalaya, acclimaté en Europe, comprenant des...) 490 chêne (Le chêne est le nom vernaculaire de nombreuses espèces d'arbres et d'arbustes appartenant au genre Quercus, et à certains genres apparentés, notamment Cyclobalanopsis et Lithocarpus de la famille des Fagacées. Le genre...) 610 - 980 chêne (cœur) 1 170 ébène (Plusieurs espèces d'arbres de la famille des Ébénacées et appartenant au genre Diospyros portent le nom d'ébène ou sont aussi appelés ébénier. Seuls les diospyros à bois noir peuvent prendre l'appellation d'ébène. Les plaqueminiers...) 1 150 frêne 840 hêtre (Le hêtre est un arbre à feuilles caduques, originaire d'Europe, de la famille des Fagacées qui comprend en outre le chêne et le châtaignier. Il fait partie...) 800 liège 240 peuplier (Les peupliers sont des arbres du genre Populus de la famille des Salicacées.) 390 pin (Pin désigne :) 740 platane (Platanus est un genre d'arbres, les platanes, de la famille des Platanaceae qui comprend une dizaine d'espèces. La plus répandue est un hybride, le platane commun largement utilisé comme arbre d'alignement pour...) 650 sapin (Les sapins sont des arbres conifères du genre Abies originaires des régions tempérées de l'hémisphère nord. Ils font partie de la famille des Pinaceae. Ils...) 450 teck (Le teck est un arbre tropical qui produit un bois précieux et imputrescible recommandé pour la fabrication des ponts de bateaux, de meubles de jardin. Originaire d'Inde, de Malaisie, du Laos et de Thaïlande, il...) 860

Gaz à 0°C formule masse volumique

kg/m3 acétylène C 2 H 2 1,170 air - 1,293 air à 20°C - 1,204 ammoniac (L’ammoniac est un composé chimique, de formule NH3 (groupe générique des nitrures d'hydrogène). C'est une molécule pyramidale à...) NH 3 0,77 argon Ar 1,7832 diazote N 2 1,250 51 isobutane C 4 H 10 2,670 butane (normal) C 4 H 10 2,700 dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone (appelé parfois, de façon impropre « gaz carbonique ») est un composé chimique composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène et dont la formule brute est : CO2.) CO 2 1,976 9 vapeur () H 2 O 0,5977 hélium He 0,178 5 dihydrogène H 2 0,0899 krypton Kr 3,74 néon (Le néon est un élément chimique, de symbole Ne et de numéro atomique 10.) Ne 0,90 monoxyde de carbone (Le monoxyde de carbone est un des oxydes du carbone. Sa formule brute s'écrit CO et sa formule semi-développée C=O ou –C≡O+, la molécule est composée d'un atome...) CO 1,250 ozone (L’ozone (ou trioxygène) est un composé chimique comportant 3 atomes d’oxygène (O3). Sa structure est une résonance entre trois états. Métastable aux...) O 3 2,14 propane C 3 H 8 2,01 radon Rn 9,73