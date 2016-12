Le rythme: une géométrie fractale qui rend la musique agréable

Des chercheurs découvrent la formule mathématique du rythme et avancent que notre cerveau pourrait être câblé pour y répondre.Une nouvelle étude montre que tout compositeur, de Bach à Brubeck, répète des motifs rythmiques, de sorte que la partie reproduit le. Une équipe dedirigée par les neuroscientifiques Daniel Levitin et Vinod Menon, respectivement des universités McGill et Stanford, a analysé les partitions de quelque 2 000 compositions de divers genres musicaux occidentaux qu'ont écrites plus de 40 compositeurs au cours des 400 dernières années.Les chercheurs ont mis auune formulequiles motifs rythmiques auxquels chaque pièce musicale se conforme, sans exception. "En musique, nous savons depuis quelques décennies que la distribution des hauteurs tonales et de la sonie est aude motifs mathématiques prévisibles", explique le professeur Levitin. "Le rythme est encore plus fondamental à notre jouissance de la musique: c'est au rythme que réagissent d'abord les bébés, c'est le rythme qui nousà nous lever et à bouger, et ce n'est donc pas vraiment étonnant de découvrir que le rythme suit à son tour une formule mathématique semblable."Dans toutes les compositions musicales qu'ils ont étudiées, les chercheurs ont découvert une même qualité, selon laquelle la partie est une répétition morcelée du tout. C'est-à-dire que la plus grande structure temporelle des pièces musicales bien formées comporte des motifs qui répètent leur propre structure temporelle à court terme. Les chercheurs ont aussi constaté que chaque compositeur possède sa signature rythmique. "C'est l'une desimprévues et passionnantes de notre recherche", de dire le professeur Levitin. "Les rythmes de Mozart étaient les moins prévisibles, ceux de Beethoven l'étaient le plus, et ceux de Monteverdi et Joplin avaient une distribution entrelacée quasi identique. Mais chacun avait une signature rythmique bien à lui que l'on peut reconnaître. À lade notre étude, le rôle du rythme pourrait être encore plus important que latonale dans la transmission du style distinctif d'un compositeur."Des flocons deaux frondes de fougère et aux bouquets de, les motifs fractals s'observent partout dans la nature. Découvrir que quatre siècles de compositions musicales obéissent à cette même règle mathématique semble indiquer que ledes compositeurs pourrait avoir intégré des régularités dupour recréer une autosimilarité dans une oeuvre d'art musical. Du reste, en s'appuyant sur des travaux amorcés au cours des années 1970, les auteurs avancent que nos systèmes sensoriel etpourraient avoir une propensionà percevoir et à produire des motifs fractals dans les troisde l'espace, qui transcende les époques.Pour le professeur Levitin, persuadé par un directeur d'étude de premier cycle de faire unen psychologie plutôt qu'en mathématiques, arguant qu'il pourrait faire des mathématiques en étudiant la psychologie, mais non l', cette étude assure une harmonie parfaite entre ses deux intérêts.La recherche a été subventionnée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation et la Fondation nationale des sciences des États-Unis.