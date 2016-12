Des calculs pour mieux prédire les mouvements de polluants

Des méthodes mathématiques contribuent à prédire le mouvement du pétrole et des cendres à la suite de désastres environnementaux.En avril 2010, lorsque le pétrole s'est mis à jaillir dans le Golfe du Mexique, des amis ont demandé à George Haller s'il suivait son mouvement. C'est que le professeur de génie de McGill s'attache depuis des années à découvrir des manières de mieux comprendre les tendances répétitives propres au mouvement - en apparence chaotique - des océans et de l'. Entretemps, des collègues de Josefina Olascoaga, à, posaient à la géophysicienne une question semblable. Heureusement, elle suivait ce mouvement.Pour les personnes qui sont engagées dans la gestion des retombées des désastres environnementaux comme le déversementde, il est essentiel de disposer d'outils qui prédisent comment lese déplacera, pour qu'on puisse optimiser l'utilisation des ressources afin de maîtriser le déversement. Grâce à des travaux réalisés par George Haller et Josefina Olascoaga, il semble que de tels outils seront bientôt possibles. Les techniques de calcul de madame Olascoaga et lade monsieur Haller, pour prédire le mouvement du pétrole dans l', sont également applicables à lade cendres dans les airs à la suite d'unevolcanique."Dans des systèmes complexes comme les océans et l', il existede caractéristiques que nous ne pouvons comprendre spontanément", explique monsieur Haller. "Les gens avaient l'habitude d'attribuer ces caractéristiques auou au chaos. Mais, dans les faits, en examinant des ensembles de, on peut découvrir des répétitions dans les mouvements de l'air et de l'eau." Au cours de la dernière, l'équipe a mis audes méthodes mathématiques pour décrire ces structures cachées qu'on appelle maintenant de manière générale des structures lagrangiennes cohérentes, du nom dufrançaisleconnaît leet les vents qui soufflent d'en est au Canada", de dire monsieur Haller,"mais aude ces vastes mouvements d'air ou d'eau, on constate des répétitions locales étranges qui guident le mouvement des particules individuelles." Et d'ajouter madame Olascoaga: "Bien que le phénomène soit invisible, si vous pouvez vous imaginer debout dans unou unavec un pied dans l'eau chaude et l'autre, juste à côté, dans l'eau froide, alors vous avez fait l'expérience d'une structure lagrangienne cohérente qui circule quelque part entre vos pieds.""Leocéanique se compare à unebourdonnante et à sonde routes", explique monsieur Haller, "sauf que les chemins sont invisibles dans l'; ils sont en mouvement et transitoires." La méthode que les chercheurs Haller et Olascoaga ont mise sur pied leur permet de détecter les noyaux des structures lagrangiennes. Au sein du réseau complexe du flux océanique, ce sont les équivalents des intersections des routes, et ils sont essentiels pour comprendre ledu pétrole déversé. Ces intersections réunissent le flux provenant de directions opposées et rejettent lad'eau ainsi produite. Lorsqu'un tel noyau de structures lagrangiennes cohérentes émerge et nourrit une impulsion à l'intérieur du déversement, nous savons que le pétrole ne pourra que s'écouler au cours des quatre à six prochains. Cela signifie que les chercheurs sont maintenant capables de prédire les modifications radicales des mouvements dequ'on croyait autrefois imprévisibles.Ainsi, bien que le professeur Haller ne suivait pas ladu déversement de pétrole pendant lade, Josefina Olascoaga et lui ont réuni leurs forces pour mettre au point une méthode qui ne fait pas que suivre le déversement; elle prédit véritablement les changements importants quant à la manière dont celui-ci se déplacera. Les deux chercheurs ont bon espoir que cette nouvelle méthodecontribuera à la prise de décisions bien informées, dans l'objectif de maîtriser la pollution.Pour lire un résumé de l'article qui vient d'être publié dansLes travaux ont été financés par la U.S. Fondation nationale pour la science, la, l'initiative deBP/Golfe du Mexique et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.