Première image d'un tore plat en 3D

© Borrelli, Jabrane, Lazarus, Thibert

De même qu'on ne peut pas mettre à plat un globe terrestre sans perturber les distances, les tores plats, objets mathématiques abstraits, semblaient impossibles à visualiser dans notre espace. Pourtant, une équipe de mathématiciens et d'informaticiensa réussi à construire et représenter visuellement une image d'unplat dans l'espace à trois. Il s'agit d'unelisse, à mi-chemin entre les fractales et les surfaces ordinaires. Ces résultats sont publiés dansDans les années 50, Nicolaas Kuiper et le prix Nobelont démontré l'existence d'une représentation d'un tore plat, objetabstrait, sans pouvoir la visualiser. Depuis, la représentation de cetteest restée un défi que des scientifiques lyonnais et grenoblois viennent de relever. En se basant sur lade l'intégrationmise aupar Mikhail Gromovdans les années 70, les chercheurs ont utilisé la technique de corrugations (oscillations). Cette technique mathématique, réputée abstraite, est utilisée dans la détermination de solutions atypiques d'équations aux dérivées partielles. Pour la première fois, elle a permis aux scientifiques d'obtenir des images d'un tore plat dans l'espace à trois dimensions. A mi-chemin entre les fractales et les surfaces ordinaires, ces images sont celles d'une fractale lisse.Ces résultats ouvrent des perspectives inédites en mathématiques appliquées, notamment pour la visualisation des solutions des équations différentielles qu'on rencontre enou en. Les étonnantes propriétés des fractales lisses pourraient également jouer un rôle central dans l'analyse de lades formes.Plus d'informations: voir ici