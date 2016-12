Voici la formule des vortex

Le vortex de l'ouragan Emily et la Lune vus de l'espace

Le mouvement du sillage d'un bateau pneumatique, la turbulence d'une cascade d'eau, les vortex d'une tornade: des phénomènes naturels complexes qui pouvaient être jusqu'alors analysés seulement en utilisant des méthodes statistiques sophistiquées. Mais bientôt, grâce au travail de Renzo Ricca, professeur du Département deet Applications de l'de Milan-Bicocca, il sera possible de n'utiliser qu'unet des formules d'L'étude de Renzo Ricca, qui a fait la page de couverture du, a profité des progrès les plus récents sur lades noeuds (le secteur des mathématiques qui s'occupe de l'étude quantitative des formes) pour étudier les enchevêtrements complexes des fluides " liés" entre eux. Il a été découvert que les phénomènes de ce genre sont régulés par des polynômes particuliers, dits de Jones.En général, les fluides ont tendance à former des structures complexes, à l'intérieur desquelles les forces et l'se distribuent comme un enchevêtrement complexe de fils de laine qui s'entrelacent et se défont perpétuellement. La description de cetteest un défi intéressant mais difficile qui occupe des mathématiciens et des physiciens depuis les années 80. Renzo Ricca a démontré comment les polynômes de Jones reconnaissent de manière claire chacun des noeuds, infinis et éphémères, et les liens qui se forment dans le, auxquels viennent s'associer des propriétés dynamiques et énergétiques dont les performances peuvent être suivies dans leLe résultat de l'étude ouvre un nouveldans l'étude de la dynamique topologique, et offre de nouvelles possibilités pour l'étude des phénomènes complexes, aussi bien sur les aspects fondamentaux de laet biologique que dans le développement de logiciels pour prévenir des événements naturels tels que les ouragans.