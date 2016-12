Prix Henri Poincaré 2012: deux jeunes françaises récompensées

Nalini Anantharaman

Sylvia Serfaty

Pour la première fois, le prix Henri Poincaré est décerné à deux jeunes Françaises: Nalini Anantharaman du laboratoire de mathématiques d'Orsay (CNRS/Université Paris-Sud) et Sylvia Serfaty du laboratoire Jacques-Louis Lions (CNRS/UPMC). Attribué tous les trois ans, ce prix récompense des scientifiques éminents pour l'de leurs travaux enainsi que de jeunes scientifiques ayant déjà apporté des contributions exceptionnelles dans cette discipline. Ce prix a été remis ce 6 août 2012, à l'occasion du XVIIe Congrès International de Physique Mathématique (ICMP) qui se déroule à Aalborg (Danemark) du 6 au 11 août 2012. Les deux autres lauréats sont Freeman Dyson et Barry Simon (et, États-Unis).Créé en 1997, le prixest ainsi nommé en l'honneur duetfrançais dont on célèbre cettele centenaire de la disparition. Les deux jeunes lauréates de cette année, Nalini Anantharaman et Sylvia Serfaty, travaillent en France. Elles ont été chargées deauau cours de leur carrière et sont issues de la même promotion à l'École Normale Supérieure (1994).est née en 1976. Diplômée de l'Pierre et(Paris) où elle a soutenu saen 2000, elle a ensuite occupé un poste de maître de conférences aude l'Unité de mathématiques pures et appliquées à l'ENS de Lyon de 2001 à 2006. Chargée de recherche au CNRS de 2006 à 2009, elle est aujourd'hui vice-présidente de la Société Mathématique de France et professeure au laboratoire de mathématiques d'Orsay (CNRS/Université Paris-Sud). Ses travaux se situent à l'entre lades systèmes dynamiques classiques et l'analyse des équations aux dérivées partielles, notamment pour l'étude de l'linéaire et du problème de l'unique ergodicité quantique.Elle a reçu le prix Gabrielle Sand et Marie Guido Triossi de l'en 2007, le prix Salem 2010 pour ses travaux mathématiques sur l'de Schrödinger, le prix Jacques Herbrand de l'des sciences en 2011.est née en 1975. Après une thèse à l'Université Paris-Sud en 1999, elle a été chargée de recherche au CNRS puis professeur au Courant Institute de l'Université dede 2001 à 2008, avant de revenir en France comme professeure au laboratoire Jacques-Louis Lions (CNRS/UPMC) à. Ses travaux portent sur des problèmes d'équations aux dérivées partielles et d'analyse non linéaire provenant le plus souvent de la physique, principalementdu modèle de Ginzburg-Landau de laElle a reçu un CAREER award de la NationalFoundation ainsi qu'une bourse de la Fondation Sloan en 2003, le Prix de la Société Mathématique Européenne (2004) et le Prix EURYI (European Young Investigator) en 2007.