Mathématiques: comment faire un arbre de Noël bien décoré

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

arbre (Un arbre est une plante terrestre capable de se développer par elle-même en hauteur, en général au delà de sept mètres. Les...)

idéal (En mathématiques, un idéal est une structure algébrique définie dans un anneau. Les idéaux généralisent de façon féconde l'étude de la divisibilité...)

sapin (Les sapins sont des arbres conifères du genre Abies originaires des régions tempérées de l'hémisphère nord. Ils font partie de la famille des Pinaceae. Ils sont reconnaissables au mode de...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois grandes catégories : les besoins primaires, les besoins...)

hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

mathématiques (Les mathématiques constituent un domaine de connaissances abstraites construites à l'aide de raisonnements logiques sur des concepts tels que les nombres, les figures, les structures et les transformations. Les...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

Pas simple d'évaluer le nombre de guirlandes et de boules qu'il faut pour décorer le sapin de Noël. Des mathématiciens de l'Université de Sheffield se sont penchés sur le problème afin de mettre au point des formules permettant de calculer lade boules, guirlandes et lumières nécessaires, ainsi que la taille de l'à fixer sur la cime.Ces formules peuvent être consultées sur le site, voir lien Si vous avez trouvé votrede Noëlmais que vous voulez vous assurer d'utiliser la quantité appropriée de décorations, vous pouvez calculer la quantité nécessaire. Par exemple pour unde 180 cm vous aurezde 37 boules, environ 919 cm de guirlandes décoratives, 565 cm de guirlandes lumineuses et d'une étoile ou d'un ange de 18cm pour obtenir une bonne harmonie.Les étudiants ont même fait le calcul pour le sapin de Trafalgar Square d'unecettede 21 mètres de haut. Pour décorer un sapin de cette taille il faut 433 d'éléments de décor (boules...), plus de 100 mètres de guirlandes décoratives, 65 mètres de guirlandes lumineuses et une étoile de deux mètres de haut.Ces formulesont été mises aupar deux étudiants de la Société de mathématiques de l'de Sheffield et cela leur a pris environ deux. Un exercice récréatif à l'approche des fêtes de fin d'année.Wikimedia Commons - DarioSpagnolo