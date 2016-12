Des pistes cyclables chauffées par géothermie

C'est bien connu, la Hollande est le pays du vélo. En 2008, on comptait ainsi 18 millions de bicyclettes pour environ 16,5 millions d'habitants.Pour protéger les cyclistes du verglas, le bureau d'étude Tauw a mis auun système de piste cyclable chauffée par. L'idée est d'utiliser des pompes à, disposées à 30 ou 50 mètres de profondeur, afin d'empêcher la formation duen cas de gel en faisant remonter la chaleur du sol. Selon Marcel Boerefijn, responsable duauprès du bureau d'étude Tauw, ce système permettrait avantde faire des économies sur l'utilisation de sel d'épandage, mais également sur les frais liés aux accidents. En effet, chaque, environ 7000 accidents sont causés par le verglas, soit entre 5 et 10% des accidents de vélo.A l'actuelle, deux projets pilotes sont en cours dans la province d'Utrecht et dans la commune de Zutphen dans l'est du. Un tel système représente un coût estimé entre 30.000 et 40.000 euros par kilomètre. Pour le moment, on est encore loin de voir les quelques 35.000 km de pistes cyclables néerlandaises équipées de ce système innovant mais les pouvoirs publics et les cyclistes sont enthousiastes vis-à-vis du projet.