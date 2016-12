La démolition étage par étage d'un gratte-ciel au Japon



Démolition étage par étage du

Grand Prince Hotel Akasaka

Illustration: Wikimedia Commons

Construit par l'architecte Kenzo Tange entre 1980 et 1983, "The Grand Prince Hotel Akasaka" est un hôtel de Tokyo. Du haut de ses 141 mètres pour 39 étages, on peut considérer qu'il s'agit d'un "petit". Comparativement la, à, mesure 210 mètres de haut avec 59 étages alors que la structure la plus haute duà ce, Burj Khalifa, Dubaï, compte 163 étages et atteint unede 828 mètres.Mais la question qui se pose actuellement est comment démolir une structure de cette hauteur de manière à créer le moins de nuisances possible. Le bâtiment est aujourd'hui en cours de démolition et c'est la société de démolition Taisei Corp., réputée pour le respect de l', qui s'en. Dans unécologique, Taisei Corp a décidé de détruire l'autrement, de l'intérieur. Elle a mis auune nouvelle façon de travailler, en plus de réduire leque provoque la destruction.Les travailleurs ont commencé à enlever les éléments non structuraux, notamment les poutres et les planchers en. Via ce procédé, ils recyclent tous lesde construction. Pour la destruction, ils ont utilisé le système " Tecorep " ou " Taisei Reproduction écologique ". Le travail commence sur leet descend étage par étage : ce système consiste à détruire l'hôtel de haut en bas de manière à supprimer les étages un par un. Pour réduire lede particules de poussières émis par le site, le bâtiment a été enveloppé. Avec cette méthode, on peut constater une grande réduction de débris par rapport aux pratiques traditionnelles, selon Hideki Ichihara, le responsable de Taisei. Ainsi, la prolifération deest réduite de 85% et le bruit de 20 décibels !Le 8 janvier, les démolisseurs étaient encore à 110 mètres, et espèrent rayer définitivement l'hôtel de la carte lede mai prochain.