Comment rendre un appartement modulable ?

zéro (Le chiffre zéro (de l’italien zero, dérivé de l’arabe sifr, d’abord transcrit zefiro en italien) est un symbole marquant une position vide dans...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels,...)

vie (La vie est le nom donné :)



Moduler l'espace permet d'installer plusieurs pièces selon les besoins;

Illustration: Graham Hill/licence CC BY-SA 2.0

loft (En architecture, un loft est un logement constitué d'espaces entièrement ouverts. Celui-ci est réalisé, par définition, dans un ancien atelier, entrepôt ou usine. Ce choix permet d'obtenir des volumes...)



L'espace est ici utilisé en un vaste séjour.

Illustration: Graham Hill/licence CC BY-SA 2.0

Un séjour spacieux pouvant accueillir de nombreux convives pour un repas



Le petit loft peut s'aménager pour un repas de 10 personnes

Illustration: Graham Hill/licence CC BY-SA 2.0

cuisine (La cuisine est l'ensemble des techniques de préparation des aliments en vue de leur consommation par les êtres humains (voir cuisinerie). La cuisine est diverse à travers le...)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la matière, se manifestant par une énergie. L'électricité désigne également la branche de la physique qui étudie les...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

design (Le design (la stylique en français) est un domaine visant à la création d'objets, d'environnements ou d'œuvres graphiques, à la fois fonctionnels,...)

Est-il possible d'installer plusieurs pièces dans un appartement de 40 m² ? Oui, c'est effectivement possible selon Graham Hill, un célèbre entrepreneur et fondateur du site treehugger.com. C'est un espace web pour la conception durable avecimpact sur l'. L'objectif de notre entrepreneur roumain est de créer un espace deécologique dans un espace restreint.Pour prouver que c'est faisable, il a trouvé le moyen de subdiviser unnew-yorkais de 38 m² en 8 pièces. Pour ce faire, l'entrepreneur écologiste a misé sur une optimisation extrême, sans pour autant négliger l'esthétique de l'appartement. Pour économiser l'espace, l'équipe de Graham a choisi des murs coulissants, des lits rabattables ainsi que des mobiliers et des meubles pliables. Rangés dans un placard, ces accessoires et mobiliers sont prêts à l'utilisation en fonction des besoins.Graham Hill a réussi à aménager dans ce petit loft une table à manger pour 10 personnes, une salle de séjour, une chambre double, une chambre d'hôtes ainsi qu'une chambre d'étude. Le petit espace au milieu a pu être converti en chambre, en bureau enou en salle à manger. L'entrepreneur n'a pas oublié d'installer des cellules photovoltaïques pour l', ainsi qu'un système à faible consommation d'pour le lave-vaisselle. Au final, il a obtenu un appartement à espace unique à la fois chic, moderne et