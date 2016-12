Le métro de Moscou: des "palais souterrains"

Quelques stations du métro de Moscou



La station Sokolniki dessinée par les architectes Ivan Taranov et Nadejda Bykova

Illustration: Alexei Troshin/GNU Free Documentation License



La station Kievskaya referme des mosaïques reflétant la vie des Ukrainiens dans les années 30.

Illustration: Worldtraveller/GNU Free Documentation License



La station Paveletskaya-Radialnaya



La station Dinamo



La station Komsomolskaya séduit par son élégance épurée

Illustration: OAO/Creative Commons

Ce sont surtout les amateurs d'art et les curieux qui se ruent dans le métro de Moscou. C'est un endroit unique, un palais souterrain qui fait le bonheur des touristes venus des quatre coins du monde. Vu son ampleur, le métro de la capitale, avec ses stations, est peut-être l'un des plus beaux et l'un des plus profonds du. Pour y entrer, on prend un escalator au centre de laA chaque station, au moins une surprise vous attend. Chacune est étonnante. Vous tombez sur un énorme musée avec des sculptures, des dorures, des mosaïques et beaucoup d'autres oeuvres d'art.La station de Kievskaya, un endroit rendant hommage à l'union russo-ukrainienne, renferme des mosaïques reflétant la vie des Ukrainiens dans les années 30. A la station Ploshchad Relyutsii, on aperçoit de nombreuses statues dequi représentent lesoviétique. On y trouve celles des ouvriers d'antan, de soldats, de paysans ou encore d'ingénieurs. Avec ses 72 colonnes et ses arcades, la station Komsomolskaya séduit. La décoration rappelle la scène de guerre du peuple russe pour la liberté.Pour, ledeest considéré depuis toujours comme la vitrine de l'URSS. Il a été édifié dans les années 30 pour abriter les habitants en cas de bombardements.Voir aussi "Métro de Stockholm: quand les stations deviennent de l'art" http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=11258