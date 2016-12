Le plus haut pont levant d'Europe inauguré à Bordeaux

Les travaux et la problématique technique

La structure du pont



La structure levante du pont d'un tirant d'air de 55 mètres permet le passage de paquebots

Illustration: Prométhée33/Wikimédia Commons

Comment fonctionne le mécanisme de levage

Sur les rives de la Garonne, à Bordeaux, vient d'être inauguré le Pont Jacques Chaban-Delmas, le plus haut pont levant d'Europe. La décision d'urbanisation de la rive droite et du quartier Bastide rendait nécessaire un nouveau pont, outil de reconquête dupar las'inscrivant dans l'duCorajoud pour les quais.Les travaux ont débuté en 2009. La construction du nouveaudevait à la fois assurer un franchissement urbainen permettant le passage des paquebots de croisière et par ailleurs préserver leclassé du Port de laet des quais inscrit au patrimoine mondial de l'humanité au titre d'"ensemble urbain exceptionnel". D'ailleurs quelques modifications ont du être apportées au projet initial afin de préserver le site, notamment des pilliers moins hauts.Le pont réalisé en 3 ans, d'unetotale de 443 mètres avec unelevante de 120 mètres de longueur et 45 mètres de, offre un tirant d'de 55 mètres pour permettre lades paquebots. Il permet lades véhicules, desen commun (tramway, bus), des vélos avec une piste cyclable de chaque côté du tablier du pont et des piétons avec unégalement de chaque côté. Prévu pour une circulation de 43 000 véhicules par, le trafic ne devrait pas être bloqué plus de soixante fois par an selon les prévisions.Sa caractéristique principale est la travée levante en caisson métalliquede 2600 tonnes. Implantées dans le lit du fleuve, 4 tours de 81 mètres dereposent sur des embases oblongues de 44 mètres de long. Pour la construction, les gabions de défense et la partie inférieure des embases des tours (ensembles immergés), ont été préfabriqués en cale sèche et amenés à leur position définitive par flottaison.Le levage du pont s'effectue grace à un contrepoids de 600 tonnes et des poulies de levage dans chacune des tours. En cas de panne, la travée levante est prévue pour redescendre par son seul. En cas deextrême, les gabions de défense peuvent être endommagés sans que l'ouvrage ne bouge.Pour plus d'information voir la documentation technique du pont: