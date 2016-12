Un algorithme pour voir l'imperceptible à l'œil nu



Des scientifiques de Massachusetts Institute of Technology (MIT), issus du Laboratoire de Sciences de l'Informatique et de l'Intelligence Artificielle, ont réussi à mettre au point un nouveau système algorithmique permettant d'apercevoir des phénomènes qui n'étaient pas perceptibles à l'œil nu jusqu'à présent.Pour relater, prenons le cas d'unqui dort. En effet, lorsqu'on enregistre en vidéo un bébé qui dort, on voit à peine qu'il respire. Pourtant, quand on amplifie la séquence avec cet algorithme, on aperçoit que le bébé vire auà chaquede cœur. Le système permet d'augmenter laet le mouvement en multipliant par cent le changement de teinte. Ainsi, le visage du bébé de couleur rose passe rapidement au pourpre sur la vidéo, pendant undonné, et visible image par image.Ce systèmea été élaboré pour surveiller lades nourrissons. Mais il peut également être utilisé dans de nombreux domaines variés concernant la santé et aussi la détection de mensonge. Cette nouvelle découverte a provoqué un immense engouement auprès de plusieurs personnes qui souhaitent apercevoir des mouvements imperceptibles à l'œil nu.semble également intéressé par le système. L'un de ses responsables a récemment demandé à Michael Rubinstein, l'auteur de l'étude, si on pouvait l'utiliser pour détecter les mouvements du visage des joueurs de cartes.Pour plus d'information voir l'étude (en anglais) http://people.csail.mit.edu/mrub/papers/vidmag.pdf et la vidéo de présentation (en anglais) http://www.youtube.com/watch?v=ONZcjs1P ... e=youtu.be