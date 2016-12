Mathématiques: Pierre Deligne lauréat du Prix Abel 2013



Pierre Deligne, lauréat

du Prix Abel 2013

Image: User:Eecc/Wikimedia Commons

L'Académie norvégienne des Sciences et des Lettres a décidé d'attribuer le Prix Abel 2013 à Pierre Deligne "Pour une contribution fondamentale à laalgébrique et de leur impact transformateur sur lades nombres, la théorie des représentations, et des domaines connexes". Le prix sera remis par le roi de Norvège le 21 mai à Oslo.Pour le lauréat "lessont un plaisir esthétique intense", cet intérêt lui est venu tôt puisqu'à l'age de 12 ans il prendpour cette discipline en lisant les livres universitaires de son frère et lui demandait des explications. Actuellement âgé de 68 ans, il a été diplômé de l'libre de Bruxelles avant d'étudier dans l'des Hautes Études Scientifiques (IHES).est membre des Académies des sciences française, belge et américaine.D'origine belge Pierre Deligne a précédemment été récompensé par laqui même si elle a souvent été comparée au prix Nobel en diffère sur certains points essentiels. En effet cette dernière récompense des travaux exceptionnels réalisés par unavant l'âge de 40 ans. Le prix Abel a été créé plus récemment par le gouvernement norvégien en 2001, lors du bicentenaire de la naissance du mathématicien norvégien Niels Henrik Abel. Le prix Abel a été inspiré du prix Nobel qui n'existe pas pour les mathématiques et récompense une œuvre dans son. Il est d'un montant de 800 000 euros ou 1de dollars.