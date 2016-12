Architecture: le prix Pritzker remporté par le japonais Toyo Ito

Quelques œuvres de l'architecte japonais Toyo Ito



Tour des vents (1986, Yokohama)

Image: Wiiii/Wikimedia Commons



Galerie Serpentine (2002, Londres)

Image: Frankie Roberto/Wikimedia Commons



Bibliothèque de l'Université des beaux-arts de Tama (L'interféromètre TAMA est un projet japonais d'interféromètre de type Michelson.)

Image: Wiiii/Wikimedia Commons



Intérieur du VivoCity (2006, Singapour).

Terence Ong/Wikimedia Commons

Après le succès du Chinois Wang Shu, c'est au tour de l'architecte japonais Toyo Ito de remporter le prestigieux prix du Pritzker. Ce prix, équivalent du Nobel pour l'architecture, lui a été attribué en raison de nombreux édifices remarquables qu'il a créés. Ce sera pendant la cérémonie de remise du prix qui se déroulera à Boston le 29 mai 2013 que l'de 71 ans recevra une récompense de 100 000 dollars et une médaille de" Il a été capable de produire un corpus d'œuvres qui combinent l'innovation conceptuelle avec des constructions superbement réalisées ", selon Peter Palumbo, le président du jury. Ce dernier a également ajouté que c'est avec ses talents uniques que Toyo Ito a pu créer ses oeuvres architecturales extraordinaires. Très modeste, l'architecte japonais a affirmé dans un communiqué : "Quand une construction est terminée, je deviens douloureusement conscient de mes propres insuffisances, et cela se transforme enpour me confronter ausuivant ". Pour rappel, c'est le sixième Japonais qui a remporté le prix du Pritzker.En quarante ans, l'architecte a réalisé plusieurs projets, dont des bibliothèques, des maisons, des parcs, des théâtres, des boutiques ainsi que des bâtiments de bureaux et des pavillons. Pour la petite histoire, Toyo Ito a reçu sonenà l'Université de Tokyo. Avec ses œuvres exceptionnelles, il a remporté de nombreux prix, notamment la Médaille d'or royale de l'royal des architectures britanniques en 2006.