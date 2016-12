Activités mathématiques fondées sur le bridge

Le bridge comme support à l'enseignement des mathémathiques



Le bridge pour aider à la conceptualisation mathématique

Image: FFB

Les mathématiques peuvent se révéler difficiles à appréhender pour nombre d'élèves. Pour faciliter la compréhension de certains raisonnements logiques, le bridge peut être utilisé comme support de l'des mathématiques depuis la rentrée 2012 dans les établissements scolaires du CM1 à la terminale. A l'instar du Ministère de l'éducation nationale qui préconise de s'appuyer sur le jeu pour favoriser l', de nombreuses actions ont été entreprises par la Fédération Française de Bridge pour développer le bridge scolaire et une convention a été signée entre le Ministère de l'éducation nationale et cette dernière.Le bridge est un sport de l'esprit en pleine démocratisation d'après la fédération. Ainsi 6000 élèves sont initiés chaquedans plus de 730 établissements scolaires. Des jeux et des exercices sont proposés suivant le niveau, du CM1 à la terminale. Cela permet de favoriser la réflexion et d'acquérir les bases d'un raisonnementvia les nombreuses opérations de calcul.Le développement d'initiatives en milieu scolaire s'appuie dans un premiersur des régions pilotes déjà bien ancrées dans le bridge scolaire afin de permettre la mise en place progressive des moyens matériels et humains nécessaires.De nombreuses activités peuvent concerner l', les algorithmes, les probabilités, leset aider à développer le raisonnement et la. Ainsi en ce qui concerne les algorithmes, il est proposé un maniement de couleurs à 100% de réussite, le mouvement d'un Tournoi Par Paires (TPP) ou encore unde décision au bridge. Différents raisonnements liés aux probabilités peuvent être abordés comme le principe du moindre choix, espérance de gain lié au maniement de, espérance de gain lié à une enchère mais aussi les probabilités conditionnelles... Les expériences sont nombreuses et les exercices s'y rapportant aussi.La Main à la Pâte est la transposition française du programme américain "Hands on" et préconise une démarche qui met l'accent sur l'investigation et l'plutôt que la simple transmission d'un savoir théorique plus difficile à appréhender car abstrait. Il a été créé par, l'astrophysicien Pierre Léna et leYves Quéré soutenus par l'dans le milieu des années 90. Cette approche nouvelle etdans la manière de transmettre des connaissances scientifiques va éveiller l'enfant en l'invitant à s'interroger: pourquoi sonn'a pas la même forme à différentesde la journée par exemple.Expérimentation, compréhension etde l'expérience vont aider l'élève à mieux appréhender les savoirs scientifiques.