Des mathématiques pour développer des virus tueurs de tumeurs



Représentation d'une section de la double hélice d'ADN

Des prédictions mathématiques ont montré comment des traitements et des manipulations génétiques peuvent permettre à des virus oncolytiques (ou "tueurs de tumeurs") de surmonter les défenses antivirales des cellules cancéreusesUne équipe ded'Ottawa a développé unpour tester lestueurs de tumeurs in silico avant de les expérimenter. Cecible la survie et l'efficacité des virus oncolytiques: ces virus fabriqués artificiellement ciblent les cellules cancéreuses et épargnent les cellules saines.l'enjeu est de rendre les virus suffisamment puissants tout en restant sélectifs du tissu cancéreux. "Lereste un phénomène biologique extrêmement complexe, et nous essayons seulement de décrire les interactions basiques entre les virus, les cellules saines et les cellules cancéreuses", affirme Dr Mads Kaern de l'de Recherche de l'd'Ottawa associé à l'd'Ottawa. Par exemple les cellules cancéreuses se distinguent des saines par leur taux de croissance supérieur. Mais se pose la question dudu virus pour attaquer les cellules cancéreuses avant qu'elles ne déclenchent leur dispositif de défense. "C'est une vraieentre le virus et la cellule," explique le Dr John, l'un des auteurs de l'article.Le modèlepermet aux chercheurs d'imiter une infection virale pour comprendre notamment comment les cellules cancéreuses mettent leur défense en place. L'équipe a ensuite émis des hypothèses pour modifier ladu virus de manière à attaquer les cellules cancéreuses avec suffisamment deet depour les détruire. Les simulations ne prennent que quelques, mais l'équipe a réalisé des dizaines de milliers d'essais en développant le modèle selon le Dr Kaern. Les prédictions du modèle se retrouvent très bien en pratique et a été employé avec succès pour supprimer le cancer chez uneLes découvertes de l'équipe ont été publiées dans Nature Communications. La publication illustre une collaboration rare et riche entre des mathématiciens spécialisés en modélisationet des chercheurs en. Pour l', l'équipe n'a fait fonctionner son modèle que sur un type de cellule cancéreuse et un seul virus. Elle s'apprête à adapter son modèle à d'autres objectifs et à s'associer avec une équipe de recherche àqui travaille à augmenter lades virus oncolytiques. En conservant la majorité des expériences in silico (par ordinateur), on optimise le taux de réussite des expériences en réduisant les coûts et les pertes deCette recherche a bénéficié de l'appui des organismes suivants: Hecht Foundation/Société canadienne du cancer, Instituts de recherche endu Canada, Fondation Terry Fox, Ontario Institute for Cancer Research, Société de recherche sur le cancer et Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.