Codes secrets

Les mathématiques appliquées sont partout !

Les changements climatiques, les épidémies de virus, la gestion des ressources naturelles et le développement urbain ont quelque chose en commun: ces défis auxquels la planète fait face pourraient bien être relevés grâce aux... mathématiques !En effet, depuis mars 2013, sous l'égide de l'UNESCO, des mathématiciens de plus de 150 organisations scientifiques collaborent au programme mondial Mathématiques de la2013 (MPT) pour intensifier les efforts desur les enjeux fondamentaux concernant la planète, soutenir des hypothèses à l'aide deet de méthodes, et sensibiliser le public aux services que peuvent rendre les mathématiques. Cette initiative a vu leau Québec, dans les locaux du Centre de recherches mathématiques (CRM) qui se trouvent à l'deCe centre unique au Canada regroupe depuis 1968 quelque 250 chercheurs d'une douzaine d'universités québécoises et ontariennes qui s'intéressent aux mathématiques pures et appliquées dans tous les domaines de l'humaine, de laà l'Entre autres applications, les mathématiques se trouvent à la base de la sécurité sur. Les membres du Centre Interuniversitaire en CalculAlgébrique (CICMA), l'un des neuf laboratoires du CRM, travaillent sur de nouvelles théories depour mieux encoder les échanges bancaires en ligne. En effet, les "" s'amusent à décrypter les codes et les clés qui protègent nos messages courriels ou nos renseignements financiers. De nombreux systèmes de sécurité que l'on croyait invulnérables ont ainsi été déjoués. La donne pourrait toutefois changer avec la venue de la, qui permettrait d'échanger de l'information impossible à déchiffrer. C'est ce que pense, cryptologue de l'Université de Montréal et membre du CRM, connu comme le cofondateur de la cryptographie quantique et de la. En effet, dès que l'on tente d'intercepter unquantique, on le modifie, et ce changement, au bout du compte, estde suite détecté par le récepteur. En plus d'être démasqué, l'espion ne pourra comprendre le message qui a été modifié.Ce sujet plus qu'actuel a fait partie du programme thématique 2004-2005 du CRM. Les programmes thématiques mobilisent pendant une période de sixà un an des experts du CRM et de l'internationald'une grande question théorique qui est également un sujet de pointe en mathématiques pures ou appliquée.Au-delà de la, le CRM se donne pour mission de répondre à la question souvent posée "A quoiles mathématiques ?" Odile Marcotte, directrice adjointe du CRM et professeure au Département d'de l'Université du Québec à Montréal, a donc eu l'idée en 2007 de mettre algorithmes, modélisations, formules et autres savants calculs au service des industries et des entreprises. Par exemple, la Fédération des producteurs de lait du Québec est responsable d'organiser et de réglementer la collecte du lait chez les producteurs, son acheminement aux usines de transformation et la redistribution des produits laitiers chez les commerçants. Comment transporter à moindres coûts le lait provenant de plus de 8.000 fermes laitières vers les usines, quand on doit gérer une flotte de près de 300 véhicules qui roulent sur quelque 600 circuits différents ? Voilà une question sur laquelle s'est penchée pendant quelques semaines l'équipe d'unen mathématiques et d'étudiants des cycles supérieurs. Le but de leurs ateliers de résolution de problèmes industriels est de donner aux entreprises les outils mathématiques nécessaires pour gérer leurs problèmes tout en permettant à des étudiants et à des chercheurs d'examiner des cas bien réels.Afin de prouver que la recherche de pointe en mathématiques sert à tout, le CRM organise de grandes conférences pour le public. Ainsi, les mathématiciens peuvent aider les golfeurs à améliorer leur jeu en modélisant leurs mouvements, l'impact du bâton sur la balle, lede la balle et l'optimisation de sa. Voilà comment l'enveloppe des balles de golf en est venue à présenter ces petites alvéoles qui minimisent la