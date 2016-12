Vidéo: Freedom Ship, un projet de construction d'une ville flottante

Freedom Ship: une ville flottante

Vidéo de présentation

Une entreprise en Floride envisage de créer une ville flottante, un espace habité par 40 000 résidents qui sera équipé d'écoles, commerces, établissements de soins, ainsi qu'un petit aéroport au sommet de ses 25 étages. La ville se déplaceradu. Ce super-paquebot aura desgigantesques avec unede 1,6 km, 25 niveaux et unede 2,7 millions de tonnes.Les habitants de cette ville seront nomades puisqu'il est prévu que la structure se déplacera et fera le tour du monde en 2 ans. Le "" serait si grand qu'il ne pourrait jamais entrer dans un port. Il resterait ancré au large de certaines destinations prisées du globe, pour permettre à ses habitants de débarquer et visiter les lieux.Il est prévu de consacrer environ 70 pour cent duau mouillage et 30 pour cent en transit entre les. En ce qui concerne l'itinéraire, le navire appelé "Freedom Ship" quitterait la côte Est des États-Unis en juin pour traverser l'Atlantique en direction de l'. L'itinéraire serait choisi afin de coïncider avec lesd'été au niveau de la côtede l'Écosse, la Scandinavie et la Manche avant de descendre vers le détroit de Gibraltar et la Méditerranée.Noël seraitau large de la côte Nord de l', suivi par une traversée vers Le Cap en Afrique duen Janvier. Le navire poursuivrait saalors vers l', à temps pour les derniers mois de l'été, avant de poursuivre enet de traverser le Pacifique et d'atteindre la côtedes États-Unis en Septembre.Puis dans la deuxième, il irait vers des coins plus reculés de laet ladeavant de revenir à sonde départ des États-Unis via les capitales d'Latine telles queetSi les résidents ont la nostalgie de la terre ferme, ils peuvent s'envoler depuis l'sur lesupérieur. Le navire peut également accueillir, en plus de ses résidents permanents, 30 000 autres visiteurs quotidiens et 10 000 personnes pour la nuit, ainsi que 20 000 membres d'équipage.Pour plus d'information voir (en anglais) http://www.freedomship.com