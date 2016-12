Une vieille énigme mathématique bientôt résolue?

Une approche plus simple

James Maynard

Bientôt la fin de l'énigme?

C'est l'un des plus vieux problèmes mathématiques du monde. Il y a plusieurs siècles, la conjecture des nombres premiers jumeaux était formulée. Comme son nom l'indique, cette hypothèse, que plusieurs historiens des sciences attribuent augrec, porte sur les nombres premiers, ces nombres divisibles seulement par eux-mêmes et par 1 (2, 3, 5, 7, 11...). Selon cette supposition, il existerait une infinité de paires de nombres premiers dont la différence est égale à 2, appelés nombres premiers jumeaux (tels 3 et 5), mais personne n'a pu le valider jusqu'à présent.En avril 2013, le mathématicien de l'du New Hampshire Yitang Zhang présentait une "version faible" de cetteen prouvant qu'il existait une infinité de nombres premiers dont l'écart entre les deux nombres de laétait inférieur à 70 millions.Peu deaprès, James Maynard, postdoctorant au Centre de recherches mathématiques de l'Université de, allait encore plus loin, en réduisant l'écart à 600. Ce résultat représente un énorme progrès dans la quête visant à établir la conjecture des nombres premiers jumeaux et ravive une vieille question n'ayant pas progressé depuis des années.Comment ce jeune mathématicien de 26 ans, fraichement diplômé de l'Université d'Oxford, en est-il arrivé là? Grâce notamment aux travaux de sa, il a trouvé un moyen d'améliorer et de simplifier la méthode de Yitang Zhang en remplaçant unqui estime laqu'unsoit premier. "Yitang Zhang et moi sommes partis du même, mais nous avons pris des chemins totalement différents. La méthode que j'utilise est beaucoup plus simple." À tel point que son directeur de, Andrew Granville, affirme qu'elle "peut être enseignée dans un cours de troisième cycle".Depuis, des centaines de chercheurs travaillent à réduire l'écart à 2 et ainsi attester la véracité de la célèbre conjecture. Sur la plateforme collaborative, ils sont nombreux à déposer les résultats de leurs recherches. Dans cette discipline où les chercheurs sont habitués à travailler seuls, c'est uneassez exceptionnelle. Ce que confirme James Maynard. "C'est assez inhabituel pour moi, qui ai l'habitude de travailler dans mon coin. Mais c'est vraiment intéressant de travailler en communauté." Aujourd'hui, l'écart continue à diminuer grâce à ceMais quel est l'intérêt d'en apprendre davantage sur les nombres premiers? Le commun des mortels l'ignore, mais ces nombres occupent une place importante dans nos vies quotidiennes. Lay a recours entre autres pour assurer la sécurité et la protection des. James Maynard prend l'exemple des achats sur. "Lorsqu'on achète quelque chose en ligne, on entre dans l'ses numéros de cartes de crédit, mais il y a des risques de piratage. Ce sont les nombres premiers qui protègent nos données. Toute la sécurité bancaire des sites de vente est basée sur les nombres premiers."De plus, élargir nos connaissances sur les nombres premiers pourrait nous permettre de résoudre des problèmes complexes dans d'autres disciplines telles que l'ou laArrivera-t-on unà démontrer la véracité de la conjecture des nombres premiers jumeaux en employant la "? "J'adorerais ça, mais je pense que non. Il y a de grosses difficultés à résoudre ce problème. Avec ma méthode, on devrait pouvoir atteindre un écart de 6. Mais il faudra une autre approche pour arriver à 2. Je suis persuadé que l'hypothèse est vraie, il y a de très bonnes raisons de le penser."La démarcheproposée par James Maynard fait encas beaucoup parler. Elle devrait bientôt être publiée dans un journalet les réactions des chercheurs en mathématiques sont positives. Le jeune mathématicien a reçu de nombreux messages de félicitations et d'encouragement de la part de ses pairs. Sa méthode devrait en effet pouvoir être utile pour dénouer d'autres problèmes mathématiques.Andrew Granville estime que le résultat de James Maynard est un "grand progrès dans notre compréhension des nombres premiers, progrès que nous aurions pensé impossible il y a encore un an".Et celui qui adepuis qu'il est tout petit ne compte pas s'arrêter là! Amateur de casse-têtes et de jeux de raisonnements, James Maynard sait que les nombres premiers présentent encore de nombreux mystères sur lesquels se pencher.