Polyv'îles: métropole du futur

Polyv'îles: une ville, des îles, des concepts durables

© Polyv'îles, avec la participation graphique de Julien CHANU.

Polyv'îles: une éco-métropole constituée de plusieurs ilots en forme d'alvéoles



Des canaux pour des axes de transport intégrés



© Polyv'îles, avec la participation graphique de Julien CHANU

© Polyv'îles, avec la participation graphique de Julien CHANU

© Polyv'îles, avec la participation graphique de Julien CHANU

Nous vous avons déjà présenté dans nos pages des projets d'architecture du futur comme Freedom Ship, une ville flottante conçue comme un gigantesque paquebot (voir http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=12267 ), nous allons aujourd'hui vous présenter lePolyv'îles conçu par des étudiants du département de génie des systèmes urbains de l'UTC en 2012, et qui a reçu le prix de "l'éco-métropole du futur".Imaginer le futur: en 2050 àsur laet le, une nouvelleest créée sur und'îles flottantes afin de préserver l'utilisation des terres agricoles sur le continent. Cette éco-métropole est constituée de plusieurs ilots en forme d'alvéoles, inspirés des ruches d'abeilles. Laà l'intérieur de cetteurbaine du futur est faite par des canaux, des ponts ou via des ecobulles.Chaque îlot en forme d'alvéole forme un quartier qui fait appel à différentes sources d'(houlomotrice,, géothermique, marémotrice,...).est conçu pour optimiser la production d'énergie ainsi les habitants deviennent eux-mêmes producteurs d'énergie via des trottoirs composés de dalles mécaniques productrices d'Un réseau de canaux conçu pour permettre la circulation sous deux axes:- 6 larges canaux vont permettre aux bateaux de plaisance de pénétrer dans le port, situé au centre de la structure.- de plus petits canaux assurent la circulationdes îlots qui forment les quartiers. Ils constituent un véritable réseau secondaire de circulation pour les déplacements quotidiens et de proximité.Chaque îlot est entouré d'un canal, chaque quartier est planté avec de nombreux parcs et promenades. Laest également présente dans les bâtiments pour rafraichir lal'été, des jardins partagés sont aménagés pour permettre des cultures et créer du lien social entre les habitants. Des "fermes verticales" permettront de développer une agriculture hors sol locale. Des bâtiments seront construits pardessus les canaux créant ainsi unedans la structure de la ville.Les concepteurs de Polyv'îles ont également pensé à un transport original l'Ecobulle. Elles sont conçues comme des unités se déplaçant sur des rails à sustentation magnétique. Chaque écobulle peut accueillir environ 10 personnes, une table GPS permettant d'indiquer la destination voulue.Pour plus d'information sur Polyv'îles voir http://www.polyviles.com/