Rétro 1928: Un poulailler démontable

vacances (Les vacances (au pluriel, du latin vacare, « être sans ») sont une période de temps (de quelques jours, semaines, voire mois) pendant laquelle une personne cesse son activité...)

hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

dortoir (Un dortoir est une grande salle comprenant plusieurs lits généralement alignés de part et d'autre des murs qui en constituent la longueur. Il apparaît souvent dans ce que la...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution progressive allant du ralentissement du vieillissement,...)

papier (Le papier (du latin papyrus) est une matière fabriquée à partir de fibres cellulosiques végétales et animales. Il se présente sous forme de feuilles minces et est considéré comme un matériau de base...)

fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le métal de transition et le matériau...)

largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit la mesure la plus étroite de sa face. En géométrie plane, la...)

Recommandé pour une période deau cours de laquelle on veut entretenir quelques poules pondeuses, ce poulailler est divisé dans saen deux parties: l'abri, haut de 0 m. 60 à partir du sol, avec façade, et, au-dessus, leavec perchoirs et pondoirs.Il vous faut deux panneaux de coté, un panneau de fond, un demi-panneau de devant, un panneau de couverture. Faites pour chaque panneau un cadre avec des pièces de 6 centimètres de larges sur 3 d'épaisseur; assemblez avec de solides mortaises et sur ces cadres clouez des planches deconvenables. Prévoyez dans l'un des côtés une porte à charnières s'ouvrant de bas en haut; réservez sur le devant une chatière de 30 x 25 et ménagez au-dessus une ouverture de 10 x 80 pour l'aération. A l'intérieur, clouez sur les panneaux des tasseaux destinés à recevoir le plancher que vous construirez comme les autres panneaux. Le panneau de couverture dépassera de 20 centimètres dans tous leset sera couvert degoudronné.Pour assembler solidement les différentes parties du poulailler, employez 8 agrafes de(chez tous les quincailliers) que vous assujettirez avec des boulons. Équipez l'intérieur avec un perchoir et un pondoir et donnez l'accès du poulailler aux volailles au moyen d'un petite échelle.Si vous ne pouvez laisser toute liberté aux poules, complétez le poulailler par un petit parquet entièrement grillagé, de hauteur etéquivalentes à la construction et long de 1 m. 50.