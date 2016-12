Rétro 1925: Le plombage d'un colis

Le plombage d'une boîte, d'un carton, d'une, etc., sert à garantir l'intégrité des colis expédiés par messageries, des colis postaux, des dépôts confiés à un tiers.Prendre une ficelle d'un seul morceau, faire un nœud à 10 cm de l'un des bouts et entourer le paquet dans les deuxen commençant à le lier au moyen d'un nœud coulant arrêté par le premier nœud; quand le ficelage est terminé et bien tendu, il faut couper la ficelle à 10 cm au-delà du dernier nœud et enfiler unavec les deux extrémités de la ficelle (on trouve dans le commerce ces plombspréparés).Cela fait, aplatir ce plomb avec uneà plomber sur les deux bouts de ficelle dont onles extrémités qui dépassent le plomb.La pince à plomber imprime sur le plomb une marque qui garantit l'authenticité du colis.A défaut de plomb et de pince à plomber, surtout si on a affaire à un carton plutôt qu'à une caissette de bois, on peut fermer le paquet en collantdes bandes deun peu fort, àsur les deux côtés, et suppléer au plomb en employant unde. Ces bandes de garantie et le cachet devront arriver absolument intacts au destinataire.Dans le cas où le plomb, la marque, le cachet ou l'un des liens seraient endommagés ou rompus, refuser de prendre livraison de colis et avise immédiatement du refus l'administration responsable.