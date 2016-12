Rétro 1925: La préparation des plumes pour parures

Outillage nécessaire: une plaque de tôle perforée comme un écumoire et faisant office de couvercle sur une casserole mi-pleine d'bouillante, unà friser, un couteau à parer.Pour traiter les plumes:1° les, c'est-à-dire réduire ou supprimer l'épaisseur de leur côte. Tenir lapar le culot appuyée sur une table etle couteau à parer sur la côte;2° la plume ainsi parée, et qui doit rester derme et souple à la fois, est susceptible d'êtrec'est-à-dire tournée. Tenir l'extrémité de la plume entre le pouce et l'index de lagauche et tordre la plume sur elle-même au moyen du culot qui est tenu par le pouce et l'index de la main droite. Faire cette opération au-dessus de laqui s'échappe de la casserole.Les plumes ainsi préparées sont montées sur laiton et serviront à faire des poufs, des fantaisies etc. Les grandes plumes de paon pourront servir à faire de fausses aigrettes: couper avec des ciseaux l'extrémité de la plume (yeux) et traiter ensuite la plume avec l'eau oxygénée; pour les couteaux, placer la plume à plat sur le couvercle perforé, la vapeur orientera les barbes de façon convenable; pour les plumes d', friser à sec en passant le couteau sur la facede la plume en appuyant davantage à l'extrémité.Pour les pleureuses, remplacer et rattacher brin par brin avec des fils de