Rétro 1925: La confection d'un filet à crevettes

Etant supposé que vous savez faire du filet, il s'agit d'en monter un sur unou sur unpour constituer le, ououavec lequel on pêche àbaissante les crevettes et quelquesplats.Pour fabriquer le cerceau prenez du bois très léger, très résistant, très souple (saule, marceau, etc.), écorcez-le et mettez-le en forme. Si le bois est, aucune préparation, s'il est sec, faites-le tremper dans l'pendant quelquespour lui rendre sa souplesse. Puis plantez en, sur un terrain bien uni, 5 piquets que vous laisserez dépasser de 25 à 30 cm., introduisez entre eux votre bois et laissez pendant environ un. Si le cerceau est detelle qu'il faille deux morceaux de bois, plantez seulement 4 piquets et introduisez entre eux les morceaux de bois l'un sur l'autre; laissez en forme lenécessaire et réunissez les 2 morceaux en taillant en biseau leurs extrémités. Percez au moyen d'une petite vrille un trou au travers des deux parties biseautées, enfoncez un clou un peu plus gros que le trou de la vrille et écrasez-en la pointe.Le cerceau ainsi obtenu, fixez après, au moyen d'un laçage simple ou d'un laçage par demi-clefs, le premier tour du filet. Clouez ensuite les extrémités libres du cerceau sur les extrémités de lapar des clous dits cavaliers. La perche servant de manche doit avoir de 2 m. à 2 m. 50 et les mailles du filet 9 à 10 mm. au maximum.