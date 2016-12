Rétro 1925: Fumigations et inhalations

Pour pénétrer uneanfractueuse, une cavité difficile à atteindre (arrière-bouche, voies respiratoires) et y porter untopique, on emploie communément les fumées ou les vapeurs.On fait bouillir dans un vase de l'pure ou de l'eau à laquelle on ajoute certaines substances médicamenteuses ou antiseptiques:, feuilles de, deborique, etc. Quand l'eau est retirée du, le malade sesur le vase qui la contient, la tête couverte d'un linge qui retombede ce vase; il recueille ainsi et hume la plus grandepossible de vapeurs.Chaque séance doit durer d'un quart d'à une demi-heure. Ce procédé constitue un véritablehumide.La fumigation peut avoir un caractère plus général: être employée en bains partiels ou complets, s'appliquer à la désinfection des objets ou des locaux. Il n'en est pas de même de l'inhalation qui est proprement réservée à l'et à ses voies respiratoires. Pour faire une inhalation il faut faire infuser les substances médicamenteuses (eucalyptus en feuilles ou en essence, benjoin,, etc.) dans une casserole que l'on recouvre d'un entonnoir muni à sa pointe d'un tube court en caoutchouc adapté à la pointe d'un autre entonnoir dans le pavillon duquel on met laet l'on respire.Ce dispositif très simple remplace en cas deles appareils spéciaux.