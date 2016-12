Rétro 1925: Comment rempailler une chaise

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application définie à l'aide de...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

losange (Dans un espace affine normé, un losange, anciennement appelé rhombe, est un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur.)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une échelle des temps centrée...)

Pour le rempaillage ordinaire des chaises, employer la paille de seigle et en tordre une cinquantaine de cordons formés de plusieurs brins aplatis et serrés. Ces cordons doivent être très rapprochés les uns des autres, aussi semblables que possible et attachés solidement. Pour les rempaillages de belle qualité, choisir des pailles fines, faire des cordons moins gros et les rapprocher davantage.Il peut être intéressant, et il n'est naturellement pas plus difficile, de prendre deux séries de pailles depour donner plus de variété au dessin. Cela dit, voici la suite des opérations qui permettront de mener le travail à bonne fin:1° Clouer avec de la grosse semence, sur la partie antérieure du bord-avant de la chaise, l'extrémité du brin de paille et l'enroulerde ce bord par un premier faux-tour. (Le faux tour se fait uniquement autour du bord-avant; leenveloppe le bord-avant et le bord-arrière); faire un tour; puis, pour rattraper la différence deentre le bord-avant et le bord-arrière, faire, en avant, un faux tour avant de faire chaque tour.2° Garnir les deux parties latérales de brins longitudinaux, en allant de l'extérieur à l'intérieur jusqu'à ce que les deux brins qui tendent à se rapprocher vers l'intérieur soient devenus parallèles grâce à l'interposition des faux tours ensuffisante. Pour s'en assurer, vérifier si la partie restant à garnir est de même longueur sur le bord-avant et sur le bord-arrière.3° Opérer le garnissage central en faisant uniquement des tours (pas de faux tours). Les brins, au centre, sont ainsi parallèles, tandis qu'ils s'écartent aux deux extrémités du bord-avant.4° Pour la décoration ensur les deux brins du milieu et de chaque côté, sous cinq brins, puis déborder à chaque tour d'un brin vers l'extérieur.5° Après avoirle brin du milieu, continuer à passer sous cinq brins, mais en débordant à chaque tour vers l'intérieur.6° Les derniers brins transversaux ne pouvant plus être saisis avec le doigt, employer un tire-boutons pour chevaucher les brins longitudinaux.