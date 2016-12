Rétro 1925: Construire un cartable

Lesles plus courantes pour unsont 22 cm. sur 32 ou 24 sur 36; nous le supposerons couvert de toile grise etdeLe corps est fait d'un seul morceau de carton de ladu cartable à exécuter et du double de sa, plus 5 cm. pour le fond.Diviser d'un trait en deux moitiés le plus grand côté; compter 25 mm. de chaque côté de ce premier trait et indiquer par deux autres traits ces nouvelles mesures. A ces deux derniers traits exécuter une demi-coupe, c'est-à-dire fendre le carton à moitié de son épaisseur à l'aide d'une petite pointe guidée par une règle d'; plier le carton le long de ces demi-coupes, leur ouverture à l'extérieur; encoller de partout un morceau de toile grise assez grand pour couvrir le carton en entier avec rentrés; l'établir d'abord sur l'un des côtés; lui faire contourner le; l'établir enfin sur le second côté et rabattre les deux extrémités à l'intérieur; doubler l'intérieur tout entier d'un seul morceau dePréparer des soufflets en toile grise, coupant cette toile en forme de trapèze à la mesure du dos dans leur partie la plus étroite, et sur 15 cm. de largeur dans le haut; les doubler de percaline assortie; les fixer en couture par les bords aux deux côtés du cartable.Pour finir, couper dans de la peau des bandes de 2 cm. de largeur; en border à platdes soufflets au cartable et le haut de celui-ci; vous n'avez plus qu'à coudre cette bordure à la machine.