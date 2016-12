Charles-de-Gaulle: les bâtiments retardent la formation du brouillard

L'aéroport de Roissy Charles-de-Gaules vu de l'espace

Illusraton: Wikimdia Commons/NASA

Grâce à une méthode de simulation innovante, des chercheurs de Météo?France, en collaboration avec le CNRS, viennent de découvrir que la présence des terminaux de l'aéroport Paris?Charles?de?Gaulle retardait d'environ une heure trente la formation dusur la zone aéroportuaire. Cette avancée, à la fois technique et, ouvre la voie à d'autres simulations numériques des écoulements atmosphériques à l'échelle duce qui permettra à terme d'améliorer la prise en compte des phénomènes de très petite échelle dans les modèles de prévision du. Les résultats de l'étude sont accessibles sur la version en ligne de Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.Le brouillard se forme pard'une partie de lad'contenue dans l'sous forme de très petites gouttelettes. Réduisant la, le brouillard a un impact important sur la sécurité des personnes et sur l'économie, notamment dans le domaine des. Sur les aéroports, il affecte par exemple les horaires d'et dedes avions. Mais il reste imparfaitement anticipé car les phénomènes mis en jeu, de très petite échelle, sont encore mal prévus par les modèles de prévision du temps.L'amélioration des prévisions de localisation et du cycle dedu brouillard est au coeur des recherches menées par Météo?France. Pour la première fois, une équipe de chercheurs de l'établissement associant lea réussi à simuler la formation du brouillard en présence de bâtiments à très fine échelle (1,5 mètre de résolution horizontale et 1 mètre de résolution verticale). Lesfournies parleur ont permis de s'appuyer sur la configuration exacte des terminaux de l'aéroport?Charles de Gaulle. "En conditions homogènes, le brouillard se forme quasi?instantanément. A Roissy, nos simulations montrent qu'il met unetrente à se former. Nous avons pu identifier les causes de ce retard: les deux effetseten sont responsables chacun pour moitié" détaille Thierry Bergot,au CNRM?GAME (Météo?France/CNRS) et auteur principal de cette publication. Les bâtiments n'ont par contre pas d'effet notable sur la dissipation des brouillards deimportante. "Une fois formé, le brouillard créé ses propres mouvements turbulents: ce sont eux qui conditionnent la durée de la dissipation et non les bâtiments".Ces résultats ont été obtenus grâce au modèle deatmosphérique Meso?NH, développé par Météo?France et le Laboratoire d'aérologie (LA/OMP, CNRS /Toulouse III). "La finesse de la simulation nous a conduit à adopter la méthode dite des frontières immergées. Elle consiste à intégrer les hétérogénéités de, en l'occurrence les bâtiments, aude la zone de calcul du modèle. Notrede calcul contient donc des points à l'intérieur des bâtiments" complète Thierry Bergot. Cette méthode, encore jamais utilisée pour simuler des phénomènes atmosphériques à petite échelle, a l'avantage de pouvoir être transposée aisément à n'importe quel site présentant d'autres types d'hétérogénéités de surface.