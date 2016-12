Rétro 1925: L'entretien de l'évier

L'évier le plus pratique est l'évier en fonte émaillé, qui se fait en diverses grandeurs et que l'on peut entretenir aussi propre qu'une cuvette en passant simplement uneet en le brossant deen temps avec unepas trop dure imprégnée denoir.Si l'évier est en pierre il est plus difficile de le débarrasser des impuretés; prendre une brosse de chiendent plus résistante et le brosser au savon noir tous les; la dalle de l'évier doit être assez blanche pour qu'on constate le propreté d'un coup d'œil. Dès qu'elle creuse en quelque endroit, la faire réparer immédiatement en la repiquant; de même si elle s'écaille. Différer la réparation c'est augmenter assurément le dommage.L'évier doit toujours être placé près d'unequi permettra de l'aérer fréquemment; il est bon de le munir d'un bouchon endont les parois trempent dans une petite rigole pleine d'ménagère à l'extrémité du tuyau et qui empêche ainsi l'arrivée desfétides qui se dégagent de ce tuyau. On peut aussi disposer un tuyau d'évacuation à doublesiphon et muni d'une tubulure permettant de dégager le siphon s'il s'obstrue. Eviter par un petit treillage que des épluchures et détritus puissent pénétrer dans le tuyau. Souvent le tuyau n'est bouché que par l'accumulation des graisses provenant de l'eau de vaisselle. On remédie à cet inconvénient en versant de l'eau bouillante dans le tuyau. De temps en temps, dévissez et revissez les écrous pour éviter l'encrassement.