Le concours est noté sur une base totale de 1 000 points.

Solar Decathlon Europe 2014 à Versailles



Illustration plaquette Solar Décathlon 2014

Projets. Illustration Solar Décathlon 2014

Créé en 2002 par le Département de l'énergie des États-Unis, le Solar Decathlon est une compétition internationale ouverte aux universités et aux grandes écoles, qui leur permet de se mesurerd'un défi: "Concevoir et construire unesolaire autonome en". Elle a lieu tous les 2 ans aux États-Unis, les années impaires. Depuis 2010, cette compétition est également organisée enles années paires. Aprèsen 2010 et 2012, c'est Versailles qui accueillera la manifestation entre fin juin et mi-juillet 2014. L'évènement, en plus d'être un rendez-vous de l'innovation, a pour objectif la sensibilisation du grand public sur le logement de demain, par la découverte de nouvelles technologies qui équiperont nos villes, nos quartiers et nos habitats dans quelques années.Ce concours universitaire prestigieux mettra en compétition vingt équipes d'étudiants venant duentier, sélectionnées fin 2012 dans le cadre d'un appel à candidatures, et qui devront concevoir et construire un prototype innovant de maison solaire autonome en énergie. Ce défi, comme son nom l'indique, repose sur 10 critères de notation sur lesquels les 20 prototypes seront jugés pendant plusieurs, entre fin juin et mi-juillet 2014.Les 10 critères d'évaluation des prototypes, notés par un jury composé de professionnels du bâtiment, de techniciens, et de scientifiques, sont les suivants:et construction- Efficience énergétique- Bilan énergétique- Confort- Équipement et fonctionnementet sensibilisation socialeurbain, mobilité, coût- Innovation- Durabilité.Les chercheurs, les industriels du bâtiment et de la construction, mais aussi le grand public pourront les découvrir et les tester pendant toute la durée des épreuves.Des enjeux écologiques et économiques forts pour le secteur du bâtiment et de la constructionAujourd'hui l'habitat moderne doit tenir compte de nouvelles exigences, énergétiques, économiques et environnementales,en répondant aux aspirations individuelles et collectives.Dans le monde, le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) représente un peu plus du tiers de la consommation mondiale en énergie finale. Il contribue fortement au dérèglement climatique: les émissions de(GES) de ce secteur représentent environ 20 % des émissions liées à la consommation d'énergie finale (hors électricité).En France, le bâtiment est le secteur économique qui consomme le plus d'énergie (42 % de l'énergie du pays). Et le résidentiel-tertiaire est la troisième source d'émissions de gaz à effet de(19,1 %), après les(plus de 26 %) et l'agriculture (20,6 %). L'impact du bâtiment sur l'est très donc important.Avec plus de 346 000 entreprises, 169 milliards d'euros ded'affaires et 1,2 millions de salariés, le secteur du bâtiment français tient une place importante dans l'économie. Il regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics ou privés.Dans ce, le Solar Décathlon Europe s'inscrit donc non seulement dans uned'innovation, mais aussi d'émergence de partenariats et de synergies productives entre les équipes, les groupes industriels du bâtiment et de la construction spécialisés dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, de l'énergie, desinnovants, les fournisseurs d'énergie, et le monde de laLa "du": un espace "durable" dédié au grand public et aux professionnelsSolar Décathlon 2014 accueillera physiquement, sur un même site, "La Cité du Soleil", et pendant plus de deux semaines, chacune des 20 équipes et leur maison solaire, ainsi qu'un espace "ville durable". Celui-ci présentera uned'exposition interactive spécifiquement dédiée au grand public, et sur laquelle démonstrations et expositions seront proposées par des professionnels de ladu bâtiment. Les visiteurs pourront y trouver toutes les informations sur le logement et la ville de demain. Des conférences, accessibles au grand public, seront organisées par et pour les professionnels, pour valoriser le savoir faire des industries et entreprises françaises en pointe sur les questions de transition énergétique et écologique.Inscrite entre les nouvelles allées dessinées jadis par Le Nôtre, la "Cité du Soleil" sera un lieu éphémère et durable préfigurant la ville de demain. Elle s'intégrera parfaitement dans ledudu. Une approche environnementale et écoresponsable de l'permettra de maîtriser les impacts de l'évènement pour réduire l'empreinte des déplacements, des déchets, de l'énergie consommée et de l'. À l'issue de la compétition, le site sera restitué dans son état initial deverte. Les habitats et les équipements de la "Cité du Soleil" seront alors implantés dans d'autres sites et connaîtront une, notamment dans des projets d'insertion sociale ou de vie étudiante.