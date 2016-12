Rétro 1925: Petites réparations de meubles

colle (Une colle ou la glu est un produit de nature liquide ou gélatineuse servant à lier des pièces entre elles. Ces pièces peuvent être de même nature ou de différents matériaux.)

marteau (marteau peut faire référence à :)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une...)

goût (Pour la faculté de juger les belles choses, voir Goût (esthétique))

trace (TRACE est un télescope spatial de la NASA conçu pour étudier la connexion entre le champ magnétique à petite échelle du Soleil et la...)

serre-joint (Un serre-joint est un outil de maçon ou de menuisier. Il permet de serrer et de maintenir différentes pièces en contact entre elles.)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère.)

cassure (En minéralogie, la cassure désigne l'aspect de la surface d'un minéral qui, après avoir été soumis à une contrainte, se...)

huile (L'huile est un terme générique désignant des matières grasses qui sont à l'état liquide à température ambiante et qui ne se...)

Prendrede Givet et colle de Lyon en partie égales. Concasser les feuilles dans un chiffon épais ou en tapant avec un. Mettre à tremper dans une terrine au moins 12. puis placer dans un vase plus profond, faire cuire au bain-marie et écumer jusqu'àcomplète (au moins 5 ou 6 heures). Garder ce pot à colle et faire chauffer chaque fois qu'on veut s'en servir. Attention aux chiens, qui ont beaucoup depour la colle.Lorsqu'un meuble ou un siège a une partie cassée ou décollée, avoir bien soin d'enlever touted'ancienne colle, car la nouvelle colle ne tient pas sur la vieille; chauffer ensuite légèrement la partie à recoller et étendre la colle forteclaire; serrer avec presse,, ou, à défaut, très fort avec de la corde que l'on vrille avec un clou assez gros ou un petitLes cassures sont plus difficiles à réparer lorsqu'elles sont faites en travers du bois, comme dans un pied de chaise; il faut alors recourir à la pose d'un goujon en bois de 1 cm. environ desur 7 ou 8 de long, ou changer le morceau entier, ou bien encore le hanter, c'est-à-dire en changer une partie seulement que l'on ajuste comme les parties d'uneen sifflet.Pour réparer une cassure en sifflet, si la colle ne doit pas suffire, percer de part en part deux trous convenablement espacés: une vis assez longue pour retenir les deux parties à joindre doit pouvoir s'y loger. Boucher les trous avec un peu de gomme-laque et frotter avec un tampon imbibé d'alcool et d'