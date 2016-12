Solar Philéas: rénovation innovante d'un ancien bâtiment

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

Santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

design (Le design (la stylique en français) est un domaine visant à la création d'objets, d'environnements ou d'œuvres graphiques, à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d'une production...)



Projet Phileas. Illustration: Solarphileas

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le...)

Cité (La cité (latin civitas) est un mot désignant, dans l’Antiquité avant la création des États, un groupe d’hommes sédentarisés libres (pouvant avoir des...)

Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret-Gris, né le 6 octobre 1887 à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel (Suisse), et mort le 27 août 1965 à Roquebrune-Cap-Martin, plus connu sous le...)

île (Une île est une étendue de terre entourée d'eau, que cette eau soit celle d'un cours d'eau, d'un lac ou d'une mer. Son étymologie latine, insula, a donné l'adjectif « insulaire » ; on dit aussi « îlien ».)

Ville (Une ville est une unité urbaine (un « établissement humain » pour l'ONU) étendue et fortement peuplée (dont les habitations...)

béton (Le béton est un matériau de construction composite fabriqué à partir de granulats naturels (sable, gravillons) ou artificiels (granulats légers) agglomérés...)

ingénieur (« Le métier de base de l'ingénieur consiste à résoudre des problèmes de nature technologique, concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et à la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. Cette...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet)...)

superficie (L'aire ou la superficie est une mesure d'une surface. Par métonymie, on désigne souvent cette mesure par le terme « surface » lui-même (par...)

hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

serre (Une serre est une structure généralement close destinée à la production agricole. Elle vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures...)

toit (Le toit est la structure couvrant la partie supérieure d'un édifice, permettant principalement de protéger son intérieur contre les intempéries et l'humidité.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une...)



Modification bâtiment. Illustration: Solarphileas

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être transporté.)

voisinage (La notion de voisinage correspond à une approche axiomatique équivalente à celle de la topologie. La topologie traite plus naturellement les notions globales comme la continuité qui s'entend ici comme la...)



Illustration: Solarphileas

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)



Prototype. Illustration: Solarphileas

A l'occasion du concours Solar decathlon 2014, voici le projet Philéas proposé par l'équipe Atlantic Challenge. L'équipe composée par : l' Ecole Nationale Supèrieure d'Architecture de Nantes, l'Ecole Supérieure du bois, l'Supérieur deet des Bioprobuits d'Angers, l'de Nantes, l'Ecole deNantes Atlantique/science com.Le projet Solar Philéas s'inscrit dans leurbain du quartier Bas-Chantenay à Nantes. Le quartier se situe en vis-à-vis de laRadieuse de, de l'autre côté de la Loire, et fait face à l'de Nantes, actuellement en mutation. Une réflexion à la fois urbanistique, végétale, énergétique et sociale a été menée. Suite à ces études menées sur le quartier du Bas-Chantenay, un bâtiment a particulièrement retenu l'attention de l'équipe Atlantic Challenge pour incarner le concept de "Fertile": le Cap 44.Le Projet Phileas s'appuie sur la réhabilitation du bâtiment Cap 44, démonstrateur de la "Ville Fertile". Le Cap 44 est un héritage du Patrimoine nantais, première structure réalisée enarmée par l'Hennebique en France. Des milliers de bâtiments ont été construits sur ce modèle à travers leCe bâtiment sera modifiée: modification de la structure poteau-poutre Hennebique, des ouvertures sont créées au travers du bâtiment afin de laisserlanaturelle, laperdue est réagencée en, uneagricole est créée sur ledu bâtiment et des loggias sont imbriquées pour offrir plus d'espace et parfaire l'harmonie de l'Pour répondre aux enjeux de l'artificialisation des sols, le projet Solar Philéas réintroduit l'agriculture en ville. Cettes'organised'un triptyque: Travailler, Habiter et Partager.L'agriculture en ville comprend plusieurs aspects. Elle peut être soit nourricière et prise enpar des maraîchers au travers d'une vente de proximité, soit elle peut être individuelle avec des potagers dans chaque logement. L'agriculture en ville aborde également la notion du "vivre ensemble" par des ateliers pédagogiques de jardinage permettant de renforcer les liens sociaux et les relations deAprès plusieursde préfabrication sur Nantes, 30 étudiants et encadrants de l'équipe Atlantic Challenge accompagneront un prototype pour un mois de chantier et de visite.Au travers d'un ensemble de visites, l'équipe Atlantic Challenge aura l'opportunité de présenter son concept de "Ville Fertile". Les visiteurs auront accès à l'appartement pour juger de son confort et des ambiances qu'il propose. Grâce à une scénographie extérieure qui traduit le parcours au travers du Cap 44, le visiteur aura accès à toutes les informations sur le projet Solar Philéas. Le prototype sera noté par le jury du Solar Decathlon entre autres, sur ses performances énergétiques et le confort à l'intérieur de l'appartement.Pour plus d'informaion voir :