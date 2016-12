Rétro 1925: Pour soulever un piano

Pour soulever une grosse, relever un meuble très lourd qui penche en avant, (bibliothèque remplie de livre, coffre-fort, etc.), placer des isolateurs sous les roulettes d'un piano, on emploiera le moyen suivant qui permet à unordinaire de soulever une charge de 250 à 300 kg, à un ouvrier robuste 400 à 500, à un athlète 700 à 1000 kg.Se munir d'un cordage deet desemblables à celles des liens qu'emploient les maçons pour attacher les boulins aux échasses.Supposons un piano droit (200 kg environ).1°le cordage sous le piano en le faisant buter contre les roulettes et ramener à soi les deux bouts de la corde à peu près égaux; passer le bout de droite du cordage sur les reins (exactement sur le haut du sacrum, base de la colonne vertébrale) et le maintenir de lagauche, passer le bout de gauche du cordage sur les reins et le maintenir de la main droite.2° Se baisser légèrement en fléchissant sur les jarrets et tirer sur les deux bouts du cordage de façon qu'ils soient bien tendus; au moment de l'effort, serrer les bouts dans chaque main en appuyant les poings contre le ventre et comprimant les aines du même coups.3° Se redresser sur les jambes. Le meuble est ainsi facilement soulevé.Ce procédé évitetravail à laet tout compression des poumons et organes internes. Il offre le maximum deet le minimum de danger.