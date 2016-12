Solar Decathlon 2014, reconstruire après Fukushima



Eléments essentiels à l'habitat. Illustration Université de Chiba

Structure de base. Illustration Université de Chiba



Evolution des structures. Illustration Université de Chiba

Type d'habitat suivant le risque des zones. Illustration Université de Chiba



Après un an. Illustration Université de Chiba

L'équipe japonaise de l'université de Chiba met en œuvre un projet directement lié aunaturel local: l'et les montagnes. En raison de la topographie et de la structure du, c'est une région à très forte. Mais ce n'est malheureusement pas la seule contrainte. Le littoral de Tohoku a subi les dommages destructeurs de lade 2011, résultat successif des tremblements depuis des tsunamis qui ont frappé la région. En dépit de cette tragédie, les habitants souhaitent rester dans leurnatale.Le défi de ce projet est d'arriver à une solution qui permette aux habitants de vivre en sécurité et de façon durable même si l'reste vulnérable. "Renai" signifie renouveau, l'objectif du projet RenaiHouse étant de participer à la renaissance du Tohoku.Les habitations répondent aux demandes de la population dans les zones touchées. Parce que ces logements contiennent des éléments de confort nécessaires à l'habitat.Les formes de maisons et les formes dedépendent des zones touchéesPour plus d'information voir: