Rétro 1925: Confectionner et utiliser un pochoir

La peinture au pochoir est un procédé de décoration par lequel on reproduit autant de fois qu'on veut un dessin découpé dans durigide, verni avec une solution de gomme laque dans l'alcool, ouà l'de lin bien siccative. Se fait aussi avec des plaques detrès minces,etc.1° Dessiner sur le papier préparé l'ornement à reproduire. Ménager les réserves qui maintiendront la rigidité du pochoir;2° Découper le pochoir sur une plaque deou de zinc avec untrès tranchant ou mieux avec laà découper dont seles photographes;3° Poser le pochoir sur laà décorer en évitant surtout de le déplacer pendant l'opération;4° Appliquer la, assez épaisse, en se servant d'un pinceau à crins courts dit pochon 's'en servir en tamponnant). Les parties découpées du pochoir laissent seulesla couleur. Le pochoir enlevé, raccorder immédiatement les réserves enduites.On peut, en superposant les pochoirs, obtenir des effets très variés. On peut aussi faire des dégradés en se servant avec le même pochoir de tons différents. On peut enfin faire des pochoirs très rigides et dont les réserves sont très peu visibles en découpantle dessin et en faisant les attaches en fil detrès mince. Bien étirer le fil de fer, puis placer les fils dans toute ladu pochoir et attacher avec une goutte deforte recouverte d'un petit morceau de papier.