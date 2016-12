Solar Decathlon 2014: projet Turc



Solardecathlon2014 projet Turc. Illustration: Université d'Istanbul Kultur/?stanbul Universitiy technique

Le projet de l'équipe Turkey Team prend forme à Istanbul, une mégapole peuplée de 15 millions d'habitants. Une ville en transformation et en rénovation continues qui vise une densité accrue.LeStacked-House est inspiré de l'utilisation traditionnelle de l'espace dans les maisons anatoliennes qui sont conçues avec un système de pièces accolées répondant aux besoins des familles particulièrement nombreuses. Chacune de ces piècessimultanément le rôle de chambre à coucher, salle de séjour et rangement pour le noyau familial.Les espaces de rangement sont flexibles et peuvent être habilement écartés lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.La conception est faite pour offrir un aménagement optimal de l'espace, avec une grande flexibilité et un certain confort. La pièce peut au cours de la journée être adaptée à ladésirée.Pour plus d'information voir :