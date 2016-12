Rétro 1925: Poser un tapis

Pour poser un tapis dans une pièce, il faut d'abord relever le plan de celle-ci., mesurerettotales de la pièce, profondeur et largeur de la, ainsi que la largeur des deux panneaux se trouvant de chaque côté de la cheminée. Le tapis devant être posé les coutures dans lede la longueur, diviser la largeur totale par 70 (la largeur du lé est généralement de 70), ce qui donnera lede lés; multiplier ce nombre par la longueur totale (plus 20 centimètres de rempli à chaque lé) et déduire la longueur du foyer. Si la longueur ne tombe pas juste, on peut faire des coutures en travers au-dessous de 35, c'est-à-dire du demi-lé, et cacher ces coutures sous un meuble. (si le tapis est à grand dessin, tenir compte du raccord)., faire un plan deà l'échelle, tracer les lés et procéder de la même façon que ci-dessus.Généralement, les tapis sont posés le haut du dessin partant des croisées; il faut s'arranger pour éviter les pertes en coupant, lorsqu'il y a un grand dessin; cela est facile, soit en prenant par les deux bouts de la pièce de tapis, soit en plaçant les lés suivant leur grandeur.Les lisières se cousent à l'envers àlardé en tenant le tapis lisière contre lisière. Les vifs, c'est-à-dire les travers et les endroits où les lisières ont été coupées, se cousent à point de surjet;Les tapis se clouent ou se posent avec des fiches en