Rétro 1925: La mode des cheveux courts

La Masculinisation, qu'on voit depuis longtemps au vêtement de la femme, aà la chevelure, après la robe et le chapeau. Les cheveux longs ne meurent pas tous, mais tous ils sont frappés: on cache sous la petite cloche, on roule àde peigne ceux qu'on ne veut pas couper. Maintes élégantes ont eu le courage de leur opinion, et Dalila a confié sa tête à Samson. Voici ce qu'il en est résulté.