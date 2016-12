Rétro 1925: Les manifestations sismiques

TERRE (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

écorce (L'écorce est le revêtement extérieur du tronc, des branches et des racines des arbres, et plus généralement des plantes ligneuses.)



L'attraction cosmique en agissant sur la masse fluide (Un fluide est un milieu matériel parfaitement déformable. On regroupe sous cette appellation les gaz qui sont l'exemple des fluides compressibles, et les liquides, qui sont des...) mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

trouble peu l'économie de notre planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre...)



Le raz de marée est fréquemment consécutif à un tremblement (Les tremblements sont des mouvements anormaux involontaires, rythmiques et oscillatoires, de faible amplitude. Ils peuvent être uni ou bilatéraux.)

l'effondrement du sol et l'engloutissement des eaux sont suivis d'une dépression

à laquelle correspond la vague (Une vague est un mouvement oscillatoire de la surface d'un océan, d'une mer ou d'un lac. Les vagues sont générées par le vent et ont une amplitude crête-à-crête allant de quelques centimètres...)



Mais cette attraction cosmique agit également sur la masse fluide intérieure,

plus précisément sur les matières en fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une substance constituée de...)

Laest un corps soumis comme les autres à lad'agent extérieurs et intérieurs de transformation; et les convulsions de sonne sont que des manifestations plus particulièrement brutales d'un "travail incessant".