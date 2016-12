Rétro 1927: Le vrai rôle des engrais chimiques

Suspects à ceux-ci, exaltés par ceux là, les modernesont un rôle indispensable mais seulement complémentaire et non exclusif du fumier.Les engrais chimiques sont des engrais complémentaires; ils ne peuvent agir que sur des terrains déjà chargés de fumier; celui-ci est l'engrais naturel, indispensable, d'où naîtra l'humus, mais insuffisant sans les engrais complémentaires.La chaux n'est pas un engrais, mais un agent des transformation des engrais azotés et potassiques.Pour l'emploi rationnel des engrais complémentaires, l'doit connaître avantla composition de son sol et sa teneur en calcaire. Cette question résolue, il doit connaître aussi les exigences particulières à l'des plantes cultivées: céréales également gourmandes d'et potasse; plantes à tubercules avides de potasse; légumineuses ne réclamant que potasse etphosphorique, etc.La proportion des engrais est de règle