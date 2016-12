Rétro 1927: La sténotypie, profession féminine

Plus rapide que la sténo, claire comme la dactylographie, la sténotypie est une synthèse professionnelle. De ses adeptes, elle fait une élite.Enregistrer à la machine, sans intermédiaire des signes sténographiques, un discours, une conférence, un, une lettre, etc. tel est le but simple de la sténotypie. La sténotypie imprime des caractères alphabétiques mais elle en imprime en même2, 3, 4 s'il le faut. Chaque frappe, à l'aide de 2, 3, 4 doigts, écrit toutes les lettres représentant une syllabe. Là où il faut 6, 7, 10 frappes à la dactylographe, il suffit de 2 ou 3 "accords" avec la sténotypie.On sait qu'en sténographie au crayon, laentraîne fatalement la déformation des signes; la sténographe éprouve souvent de la difficulté à se relire et sa "prise" ne saurait être traduite par une autre qu'elle-même. Au contraire, le texte pris par une sténotypiste étant machinal et non manuel peut être lu et pas conséquent traduit par n'importe quel dactylographe.La sténotypie comporte, il est vrai, quelques conventions; mais elles sont peu nombreuses et surtout restent claires, faciles à comprendre. Par exemple l'E muet n'est pas représenté, la lettre P signifie Pe ou Be; T, Te ou De; F, Fe ou Ve; K, Que ou Gue. Bien entendu la sténotypie ne comporte pas de lettres inutiles à la prononciation; elle emploie, en quelque sorte, une orthographe phonétique. C'est ainsi que le mot "enfant" sera imprimé An-Fan, en deux frappes seulement. Après quelquesd'exercices n'importe qui peut relire très facilement un texte imprimé à la sténotypie.La sténotypie ouvre à ses adeptes des portes nouvelles: ce sont celles qu'ouvre déjà la sténo-dactylographie. Mais les sténotypistes y passeront les premières.