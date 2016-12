Collège: la calculatrice scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes...)

Rentrée des classes 2014: le choix de la calculatrice

La Casio FX-92 Collège 2D est une évolution d'une calculatrice apparue au début des années 90 et qui n'a cessé d'évoluer depuis. (image Casio)

Lycée, filières non scientifiques, études supérieurs non scientifiques: la calculatrice graphique

Lycée, filières scientifiques et études supérieures scientifiques: la calculatrice à calcul formel

La Texas Instrument TI-89 existe depuis la fin des années 90. Version réduite de la TI-92, elle a connu des évolutions et reste d'actualité de par ses fonctionnalités. L'écran et son ergonomie peuvent toutefois apparaître vieillots (image Texas Instrument)



La Casio FX-CP400 fait partie de cette nouvelle génération de calculatrices qui s'apparentent à des ordinateurs mis au format scolaire. Le grand écran et la possibilité de visualiser des écritures mathématiques complexes dans leur format papier est un plus. (image Casio)

Bientôt la rentrée ! Les parents ont pour beaucoup déjà les listes de fournitures scolaires et parmi ces fournitures, un choix de calculatrice. C'est pour nous l'occasion de faire un rappel sur les différences entre les différents types de calculatrices.Les programme dedu collège aborde certaines notions complexes telles que la(le fameux cosinus), les puissances, les racines carrées... Les petites calculatrices "4 opérations" sont notoirement insuffisantes pour affronter ces notions et il fautau calculatrices scientifiques, généralement labellisées "collège". Elles ontce qu'il faut pour suivre l'élève de la sixième à la troisième. Très standardisées, elles proposent toutes une ergonomie assez proche. La bonne nouvelle c'est qu'elles proposent toutes plusieurs lignes, permettant d'afficher le calcul et son résultat et parfois celui de l'opération précédente.Les calculatrices de grandes marques, Casio, Texas Instrument coûtent jusqu'à 20€. Des marques, notamment les marques de supermarché font leur apparition avec des modèles coûtant parfois un peu moins de 10€ et proposant les mêmes fonctionnalités.Pour plus de détails, voici un exemple concret d'utilisation de la calculatrice au collège: lien Au lycée, le programme devient bien sûr plus exigeant avec notamment des études de polynômes et de fonctions plus complexes qu'au collège. Le lycéen ade tracer les courbes correspondantes à ces fonctions et de certaines fonctionnalités supplémentaires. C'est donc bien vers les calculatrices graphiques que le choix s'orientera.Contrairement aux calculatrices du collège, les marques de supermarché peinent encore à proposer des modèles vraiment équivalent avec notamment des écrans et une ergonomie non adaptée. Le choix se portera vers des calculatrices de marques, plus chères, mais vraiment adaptées aux besoins du lycée. Il en coûtera entre 50 et 80€. Pour les filières à composante économique, le choix se portera sur celles disposant de fonctions spécifiques adaptées.Ici, il n'est plus question de machine se contentant de faire des calculs avec des nombres définis. Lades transformations d'équations est importante et la calculatrice devra être à la! Il faut donc des calculatrices capables de manipuler des inconnues, de calculer des limites et même savoir ce qu'est l'infinie. Il s'agit des calculatrices à calcul formel (aussi nommé CAS), héritière de la fameuse TI-92 des années 90.Ici, le dilemme se fera entre calculatrices formelles classiques (ex: TI-89) et celles de la nouvelle génération: (TI Nspire "CAS" ou la Casio ClassPad 300). Les prix s'envolent facilement pour se situerde 200€. Dans certains cas, les machines proposées disposent d'écrans couleurs façon smartphones, de possibilité de mises àlogicielle... Mais le premier critère de choix reste la possibilité de faire du calcul formel performant et donc bien faire attention aux capacités de la machine en laVoir notre précédent article sur le sujet: lien