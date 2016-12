Rétro 1983: La Peugeot 205

Roland Garros (Roland Adrien Georges Garros, né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de la Réunion, aviateur civil très célèbre avant 1914, lieutenant...)



Peugeot 205 GTI lors du salon Rétromobile 2012 (photo jyb pour Techno-Science.net)



Peugeot 205 Cabriolet lors du salon Rétromobile 2012 (photo jyb pour Techno-Science.net)

Lancée en 1983, cette voiture permet à Peugeot de sortir du rouge et devient rapidement l'un des plus gros succèsdes années 80. Il s'agit de la première "petite" à revendiquer des qualités de routière en termes deet d'agrément de conduite. C'est ainsi qu'au fil des années, la plupart des 205 se sont montrés particulièrement fiables, certains modèles diesel atteignant 300 000 Km.En partie remplacée par laen 1991, lane prend réellement sa retraite qu'en 1998, au lancement de laPlusieurs versions sont devenues "mythiques": la 205 GTI, la 205, la 205. La cote en occasion de ces voitures augmente et la 205 est désormais une voiture de collection. Plus particulièrement les versions citées ci-dessus sont particulièrement recherchées. Ainsi pour une 205 normale, en bon état (prix 2012 ) il faut compter entre 800€ et 2000€ en fonction des équipements et pour une 205 GTI / Rolland Garros / Cabrio entre 2500 et 6000€.