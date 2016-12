Rétro 1950/1960: La Mercedes 300 SL



Mercedes-300-sl: reconnaissable à ses portes papillon qui vont contribuer à ancrer ce modèle dans la légende des voitures mythiques des années 50 et 60. (photo jyb - Salon Rétromobile 2013)

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

vitesse (On distingue :)

aérodynamisme (L'aérodynamique est une branche de la dynamique des fluides qui porte sur la compréhension et l'analyse des écoulements d'air, ainsi qu'éventuellement sur...)

voiture (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de personnes ou de marchandises, elle est équipée en conséquence....)

monde (Le mot monde peut désigner :)

La Mercedes 300 SL est un coupé à deux places. Il est également cabriolet et accentue encore son trait exceptionnel par les portes "papillon". Le modèle a été dessiné par Friedrich Geiger. Il a été commercialisé de 1954 à 1963.La Mercedes 300 SL est entrée dans la légende des automobiles mythiques des années 50 et 60. Le modèle est considéré comme le plus emblématique des Mercedes de l'après Guerre, tant ses qualités techniques et esthétiques sont exceptionnelles et originales.Elle est dotée d'un moteur à injection d'essence Bosch qui permettait de doubler la, le moteur passe à 240 chevaux à 6100 tr/min. Ce système lui permettait d'atteindre unethéorique de 235 km/h. Cette performance était également due à son. Ainsi la Mercedes 300 SL était lala plus rapide duà son époque.