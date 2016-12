Rétro 1955: La Peugeot 403

Une 403 cabrio (oui, comme celle du lieutenant Colombo, mais en plus rutilant).

Figurent aussi sur la photo une 203 et... une Simca

(Photo jyb - Salon Rétromobile 2013)

Motorisation et caractéristiques techniques

La Peugeot 403 est sortie en 1955. Elle a été produite entre 1955 et 1966 en version berline et cabriolet mais aussi un modèle commercial, la break et les utilitaires: fourgonnette et bâchée (pick-up). Le premier modèle présenté en 1955 était une avec le ouvrant (Peugeot a fabriqué d'autres modèles au toit ouvrant plus tard, comme la 204). L' suivante sont présentés le, la commerciale et les utilitaires. La 403 a été fabriquée avec deux motorisations à essence (8 CV et 7 CV) et une motorisation diesel. Direction à crémaillère. Freinage, à tambours à l'avant et à l'arrière.