Premier vol de l'Airbus A320neo

Le premier A320neo a réussi son premier vol à Toulouse-Blagnac, à 14h22 heure locale. Le vol a duré environ deux heures et demie. L'avion - portant l'inscription F-WNEO, était piloté par les pilotes d'essai d'Airbus Philippe Pellerin et Etienne Miche de Malleray. Le reste de l'équipage était composé de des ingénieurs d'essais en vol Jean-Paul Lambert, Manfred Birnfeld et Sandra Bour-Schaeffer.Le président d'Airbus,, a déclaré: "Je félicite toute l'équipe de développement A320neo, le personnel au sol et le personnel navigant . L'A320neo qui a pris l'aujourd'hui s'appuie sur le succès remarquable de la famille A320. L'grâce à ses innovations combine les technologies les plus efficaces en ce qui concerne les réacteurs et, ainsi que de nouveaux éléments de l'habitacle offrant ainsi un produit qui va consommer 20 pour cent moins depar passager ".Pendant le vol aude la France, l'équipage a exploré le fonctionnement des systèmes et de l'enveloppe et de vol de l'avion, les évolutions de l'avion ont été contrôlées par des experts sur le terrain enréel via un lien direct de télémétrie.Ce premier vol marque le début d'uned'essais en vol rigoureuse impliquant huit avions englobant tous les modèles et les nouvelles options de, lePW1100G-JM et les turboréacteurs LEAP-1A de. Dans l', la flotte de développement NEO effectuera unde près de 3000 heures d'essais en vol. Les A320neo équipés de moteurs Pratt & Whitney seront la première variante dans la famille Neo à recevoir la certification suivi par son entrée en service dudans le 4ème trimestre de 2015 avecLa famille A320neo, englobant l'A319neo, A320neo et A321neo, pouvant accueillir jusqu'à 160, 189 et 240 passagers respectivement, est le best-seller de la gamme d'avions monocouloirs et le choix préféré des compagnies aériennes traditionnelles, ainsi que des transporteurs à bas coût. A cel'A320neo comptabilise plus de 3.200 commandes de 60 clients, soit une part de marché de 60%.