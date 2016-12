Rétro Salon de l'auto 1955: Citroen DS



Citroen DS 19 et ID 19 au salon rétromobile (photo jyb)



Citroen DS 21 Cabriolet (photo jyb)

voitures (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de personnes ou de marchandises, elle est équipée en...)

suspension ( Le fait de suspendre des particules En chimie, la suspension désigne une dispersion de particule. En géomorphologie, la suspension est un mode de transport des sédiments. Le fait de suspendre un objet ...)

suspension hydropneumatique (Suspension hydropneumatique: type de suspension automobile, dérivé de la suspension oléopneumatique, mis au point par Citroën et équipant les véhicules des gammes hautes et moyenne-hautes du constructeur. Elle équipe actuellement les...)

Les évolutions mécaniques

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

rendu (Le rendu est un processus informatique calculant l'image 2D (équivalent d'une photographie) d'une scène créée dans un logiciel de modélisation 3D comportant à la fois des objets et des sources de lumière et...)

taux de compression (Le taux de compression est une mesure de la performance d'un algorithme de compression de données informatiques. Il est généralement exprimé en pourcentage, et noté τ. Deux définitions sont communément admises :)

carburateur (Le carburateur est un organe du moteur à combustion interne essence ou ethanol et aussi des chaudières à carburants liquides. Cet organe permet de préparer un mélange d'air (le comburant) et de carburant, ayant le bon...)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif qui déplace de la matière en apportant de la puissance. Il...)

cylindrée (La cylindrée est le volume balayé par le déplacement d'une pièce mobile dans une chambre hermétiquement close pour un mouvement unitaire. Ce concept est utilisé pour les pompes et...)

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

La DS a été dessinée par Flaminio Bertoni, en collaboration avec André Lefebvre, ce dernier est un ingénieur issu de l'aéronautique. La DS et le modèle simplifié l'ID ont été commercialisées de 1955 à 1975.Le modèle marque une évolution en bien des aspects. La DS devient un véritable mythe des années 1960 et 1970. Elle se distingue au niveau esthétique par sa ligne pure, élancée, en rupture par rapport auxprésentes sur le marché. A sa forme unique, s'ajoute un confort intérieur inégalé, grâce à saspécifique aux systèmes hydrauliques centralisés, notamment laLa DS présente quatre cylindres en ligne et unede 75 chevaux, puis en 1961, sa puissance va augmenter et passe de 75 à 83 chevaux. Cela estpossible par l'augmentation du(8,5 au lieu de 7,5) et la conception de nouveaux pistons ainsi qu'à la présence d'un nouveaudouble corps.A partir de 1966 leva être modifié et la DS 19 devient la DS 20, laest augmentée à 1985 cm3 et fournit une puissance de 89 chevaux. En 1969, une nouvelle étape est franchie avec la DS 21 qui développera une cylindrée de 2175 cm3 pour une puissance de 125 chevaux puis à partir de 1973 la puissance passe à 115 chevaux avec carburateur ou 130 avec