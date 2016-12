D'une caméra vidéo à une navette sans chauffeur

La navette EZ-10

© EasyMile

Un nouveau type de navette sans chauffeur a été mis au point grâce à une technologie innovante de guidage par vision artificielle qui permet une localisation fiable et peu coûteuse du véhicule sur la chaussée. Cette technologie, basée sur l'utilisation de simples caméras, a étépar des chercheurs de l'Pascal (CNRS/Universitéde Clermont-Ferrand/IFMA). Elle est au cœur de laautonome EZ-10 développée par Ligier Group, qui sera dévoilée lors du Michelin Challenge Bibendum à(Chine) du 11 au 14 novembre 2014.Depuis les années 2000, de nombreuses sociétés cherchent à rendre autonomes les voitures à partir de technologies coûteuses et parfois peu fiables. Les chercheurs de l'Institut Pascal ont décidé, en 2003, de travailler sur la conduitede véhicules électriques urbains à partir de simples caméras vidéo. Ladéveloppée est fondée sur deux étapes. La première a pour objectif de repérer, dans une vidéo acquise lors d'un trajet initial réalisée en conduite manuelle, tous les points remarquables de l'aude laeffectuée. Lacorrespond au mode automatique au cours duquel leen permanence sa trajectoire afin que les images délivrées par les caméras embarquées correspondent le plus possible à la séquence filmée initialement. La vidéo initialedonc le rôle d'unvirtuel que doit respecter le véhicule lors de saen mode autonome.Depuis 2006, les chercheurs de l'Institut Pascal, en collaboration avec Ligier Group, mettent audes navettes automatiques sans chauffeur permettant de transporter jusqu'à 10 personnes à la façon d'unpour de courts déplacements (de l'ordre du kilomètre). Ces véhicules, qui ont vocation à être déployés sur des sites dédiés (industries, aéroports, parcs d'attractions, etc.), sont capables de gérer des obstacles grâce à des télémètres lasers installés aux quatre coins du véhicule. La navette est ainsi capable de détecter la présence d'un obstacle à 50 mètres de distance et par ce biais d'adapter saou même de s'arrêter en fonction du danger potentiel. Les chercheurs comptent désormais s'intéresser à la gestion d'une flotte de cinq véhicules, sur le centre de technologieMichelin-site de Ladoux. Leur objectif: faire face, enréel, à des demandes multiples et potentiellement synchrones émises par l'intermédiaire de bornes d'appel ou de smartphones et cela sur un site industriel étendu, à la manière d'unautomatique.Cette technologie de localisation, fiable et peu coûteuse, sera dévoilée lors du Michelin Challenge Bibendum à Chengdu (Chine), du 11 au 14 novembre 2014. Equipée d'une rampe d'accès pour personne à mobilité réduite, la nouvelle navette EZ-10 se verra alors confier ledes visiteurs en toute autonomie.