Un bond en avant pour l'avion du futur



Moteur hybride.Illustration: Europa

Aile volante. Illustration: Europa

D'ici 2050, le conseil consultatif ACARE (Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe) veut réduire les nuisances du transport aérien de 75% pour les rejets de gaz carbonique (CO2), de 65% pour leet de 90% pour les rejets d'oxydes d'(NOx). Les améliorations progressives de lades moteurs actuels ne peuvent suffire.LeAHEAD ("Advanced hybrid engines for aircraft"), financé par l'UE, travaille donc à un nouveau, avec un nouveau système deet une nouvelle. Les chercheurs établiront la faisabilité de cehybride pour une nouvelle génération d'ailes volantes multi-carburants. Ce type d'pourra transporter des carburants cryogéniques et du. Sonenassure une grande portance et pourrait améliorer le rendement énergétique et l'autonomie.Le moteur hybride révolutionnaire intègre de nouveaux systèmes. Par exemple, les hélices carénées à rotationréduisent lenécessaire et améliorent l'efficacité de la propulsion pour le même taux de. L'intégration de la purge réduit la consommation de, et l'utilisation de l'alimentation en couches limites sur les moteurs hybrides renforce leur rendement.Le système dehybride utilise de l'et du biocarburant (dans des conditions sans flamme) pour réduire les rejets de CO2 et de. La propulsion de l'aile volante multi-carburants avec duet dua réduit d'environ 65% les rejets de CO2 et de 80% ceux de NOx, et diminué notablement le bruit. La réduction des rejets de CO2 est supérieure pour la version fonctionnant à l'hydrogène liquide, mais il reste à en évaluer le coût CO2.Les résultats à ceont dépassé les objectifs prévus. La conception préliminaire de l'aile volante est terminée. L'architecture du moteur hybride a été optimisée. Le système de purge a été défini et l'échangeur deest en cours d'évaluation pour déposer un brevet. L'utilisation de simulations para permis de sélectionner la meilleurepour lade l'hydrogène, laquelle est maintenant en cours de fabrication.Afin d'évaluer l'impact sur le réchauffement, les chercheurs ont étudié les effets des rejets ded', de CO2 et de NOx par l'avion AHEAD équipé de moteurs hybrides. Ils ont accordé une attention spéciale à l'impact de la vapeur d'eau qui se condense en traînées à hauteet que l'on pense avoir unLe moteur hybride du projet AHEAD représentera un grand pas en avant en termes de respect de l'. La configuration en aile volante, associée à ce moteur hybride, promet d'apporter les avancées nécessaires à l'Pour plus d'information voir: projet AHEAD